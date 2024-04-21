Müzik, çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika
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Sağlık

Müzik, çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağlıyor

Müzik, çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağlıyor

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, müziğin çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağladığını belirtti. Öztürk, müziğin insan sağlığını ve beynin gelişimini olumlu etkilediğini ifade ederek, müzik terapinin her yaş grubunda uygulanabildiğini ve tıbbın diğer alanlarıyla kullanıldığını söyledi.

21.04.2024 12:33
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Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, müziğin çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünce öğretmenlere yönelik düzenlenen "Müzik Akademisi" programı kapsamında, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu binasında "Müzik Terapi" dersi işlendi.

Uygulamalı Müzik Terapileri Derneği (UMTED) Başkanı da olan Prof. Dr. Öztürk, programda yaptığı konuşmada, müziğin insan sağlığını ve beynin gelişimini olumlu etkilediğini belirtti.

Müzik dinlendiğinde beyne doğrudan sinyaller gittiğini ifade eden Öztürk, "Yapılan araştırmalar müzikle meşgul olduğumuz zaman beynimizin ışıl ışıl yandığını ortaya koyuyor. Biz bu etkilerden terapi ortamında faydalanmayı amaçlıyoruz." dedi.

Öztürk, insanın müzikle iç içe yaşadığına ve özellikle hareketli müziklerden daha çok etkilendiğine dikkati çekti.

Müzikle terapinin her yaş grubunda uygulanabildiğini ve tıbbın diğer alanlarıyla kullanıldığını anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Müzik terapi uygulamaları çok farklı yöntemleri içinde barındırıyor. Beyin ritimleri alıp kullanabiliyor, beyin müzikle aktive edilebiliyor. Beyin bu aktivasyonla bazı kaybettiği kapasitelerini kazanabiliyor. Müzikle uğraşmak insanın matematik zekasını geliştiriyor. Çocuklarımız müzikle ilgilendiği zaman bazen onları, 'ne yapacaksın, şarkıcı mı olacaksın' deyip engellemeye çalışıyoruz. Ancak bütün eski matematikçilerin müzikle ilgilendiğini görüyoruz. Bugünkü bilimsel araştırma yöntemleri müzikle uğraşan kişilerin matematik kapasitesinin arttığını gösteriyor. O zaman biz çocuğumuzun matematik ve fen bilimleri alanında başarılı olmasını istiyorsak onu müzikle ilişkilendirmeliyiz."

UMTED Başkan Yardımcısı ve Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçısı Fadıl Atik de müziğin iyileştirici ve öğretici bir gücü olduğunu dile getirdi.

Öztürk ve Atik, programda, Türk müzik terapi geleneğine örnek teşkil eden bazı eserleri de seslendirdi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Ercan ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Levent Öztürk, Rumeli, Edirne, Müzik, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Müzik, çocukların matematik zekasının gelişimine katkı sağlıyor - Son Dakika

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