Nazilli\'de Gebe Okulu Eğitimleri Tamamlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne adaylarına yönelik düzenlenen Gebe Okulu eğitimlerini tamamlayan katılımcılara belgeleri teslim edilirken, sağlıklı gebelik ve bilinçli annelik için eğitimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda anne adaylarına yönelik kapsamlı gebelik eğitimleri sürüyor. Anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, güvenli ve bilinçli geçirmelerini amaçlayan eğitimlerde görevli ebeler tarafından gebeliğin oluşumundan bebeğin anne karnındaki gelişimine, düzenli sağlık kontrollerinden bağışıklama ve rutin tetkiklere kadar birçok konuda bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında anne adaylarına gebelik döneminde yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişimler, beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı, uyku düzeni, günlük yaşam aktiviteleri, gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar ve tehlike belirtileri de anlatıldı. Ayrıca doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek açısından faydaları, lohusalık süreci, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri hakkında eğitim verildi. Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık çalışmaları anne adaylarına aktarıldı. Eğitim programını tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tüm anne adaylarını Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda düzenlenen eğitimlere katılmaya davet etti. - AYDIN