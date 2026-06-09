Nazilli\'de Gebe Okulu Mezunları Belge Aldı

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri verildi.

Anne adaylarının gebelik sürecini daha sağlıklı, bilinçli ve konforlu geçirebilmeleri amacıyla faaliyetlerini sürdüren Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda görevli ebeler tarafından kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimlerde gebeliğin oluşumu, bebeğin anne karnındaki gelişim süreci, düzenli sağlık kontrollerinin önemi, gebelikte bağışıklama uygulamaları ve rutin tetkikler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında anne adaylarına gebelik döneminde yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişimler, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı, beslenme, uyku düzeni ve günlük yaşam aktiviteleri konusunda da bilgilendirme yapıldı. Ayrıca gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar anlatıldı.

Eğitimlerde doğum eyleminin evreleri, doğum yöntemleri, normal doğumun anne ve bebek sağlığı açısından faydaları, lohusalık dönemi, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri de ele alındı. Fizyoterapist eşliğinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerde ise doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık çalışmaları, kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketler ve doğum öncesi zihinsel hazırlık konularında anne adaylarına rehberlik edildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan anne adaylarına katılım belgeleri teslim edilirken, Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri sağlıklı gebelik ve sağlıklı nesiller için tüm anne adaylarını Gebe Okulu'na kayıt yaptırmaya davet etti. - AYDIN