Nazilli\'de Kadınlara Eğitim Programı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programında aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkileri, kanser ve kadın sağlığı, narkotikle mücadele ile mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda kadınlara yönelik çeşitli başlıklarda eğitim verildi. Sağlık Memuru Cemalettin Bozoğlan tarafından "Aşırı Sıcakların Sağlık Üzerine Etkileri ve Alınması Gereken Önlemler" konusu anlatılırken, Hemşire Ferda Hatun ise kanser ve kadın sağlığı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Program kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne Eğitimi", Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından ise "Mahremiyet Eğitimi" gerçekleştirildi.

Eğitimde özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek, vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 10.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiği vurgulandı. Açık renkli ve bol kıyafetlerin tercih edilmesi, yeterli miktarda sıvı tüketilmesi, ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve bebek, çocuk ile evcil hayvanların park halindeki araçlarda kesinlikle bırakılmaması gerektiği ifade edildi.

Programda ayrıca kronik hastalığı bulunan kişilerin ilaçlarını ve ihtiyaç duyacakları suyu yanlarında bulundurmalarının önemine değinilirken, sağlıklı beslenme konusunda da katılımcılara öneriler sunuldu. Eğitimlerin, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve kadınların farklı konularda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlendiği belirtildi. - AYDIN