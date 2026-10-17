Nazilli'de kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması ve erken teşhis anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Nazilli'de kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması ve erken teşhis anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli\'de kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması ve erken teşhis anlatıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli'de kadınlara yönelik sağlık eğitiminde meme kanseri, kanser taramaları, kadın ve ruh sağlığı, narkotikle mücadele ile mahremiyet anlatıldı. Erken teşhisin önemine dikkat çekilen eğitimde 30-65 yaş kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi önerildi.

Nazilli'de kadınlara yönelik düzenlenen eğitimde kanser taramaları, kadın sağlığı, ruh sağlığı, narkotikle mücadele ve mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kadınların sağlık konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli başlıklarda eğitim programı düzenlendi.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen programda, İlçe Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Dr. Ece Doğruya tarafından meme kanseri, kanser taramaları ve kadın sağlığı konularında bilgilendirme yapıldı. Sosyal çalışmacı Ali Çavlu ruh sağlığı konusunda eğitim verirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi, Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından ise mahremiyet eğitimi verildi. Eğitim kapsamında kanser taramalarının erken teşhisteki önemine de dikkat çekildi. Rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arasındaki kadınların 5 yılda bir HPV-DNA testi yaptırması gerektiği belirtilirken, 40-69 yaş arasındaki kadınlara 2 yılda bir mamografi çekimi önerildi. Kalın bağırsak kanseri taramasında ise 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklerin 2 yılda bir gaitada gizli kan (GGK) testi yaptırabileceği hatırlatıldı. Kanser taramalarına katılmak isteyen vatandaşlar, Nazilli'de bulunan Zafer ve Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezlerine davet edildi.

Kaynak: İHA
Meme KanseriMeme KanseriNazilliSağlıkKadınHPVSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “hatırlı isme“ rest Şamil Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "hatırlı isme" rest
Parkta kan aktı 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı Parkta kan aktı! 15 yaşındaki çocuk 2 kişiyi ağır yaraladı
31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak 31 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:20
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa’da ayağını niye kırdığını açıklasın
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan’dan Özgür Özel’e: Manisa'da ayağını niye kırdığını açıklasın
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:18
TFF kararını vermeye hazırlanıyor Milli Takım’a sürpriz hoca
TFF kararını vermeye hazırlanıyor! Milli Takım'a sürpriz hoca
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:41:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Nazilli'de kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması ve erken teşhis anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei