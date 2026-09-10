Nazilli\'deki Gebe Okulu\'nda anne adaylarına doğuma hazırlık eğitimi veriliyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda anne adaylarına gebelikten doğum sonrasına kadar uzanan süreçte bilinçli ve sağlıklı bir dönem geçirmeleri amacıyla eğitimler veriliyor.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu, anne adaylarına gebelik süreci, doğum ve doğum sonrası dönem hakkında kapsamlı eğitimler sunuyor. Görevli ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, gebeliğin oluşumu ve bebeğin anne karnındaki gelişiminin yanı sıra gebelik döneminde sağlık kontrollerinin sıklığı, bağışıklama ve rutin tetkikler hakkında bilgiler aktarılıyor. Anne adaylarının gebelik sürecinde yaşayabileceği fizyolojik ve psikolojik değişiklikler ile kişisel hijyen, ağız ve diş sağlığı, beslenme, uyku ve dinlenme gibi günlük yaşam konuları da ele alınıyor. Eğitimlerde ayrıca gebelikte sık karşılaşılan rahatsızlıklar, tehlike belirtileri ve acil durumlarda izlenmesi gereken yollar anlatılırken, doğum eyleminin süresi ve evreleri, doğum yöntemleri ve normal doğumun anne ile bebek açısından yararları konusunda da bilgilendirme yapılıyor. Program kapsamında doğum sonrası dönem, yenidoğan bakımı ve doğum sonrası kullanılabilecek gebeliği önleyici yöntemler hakkında da anne adaylarına bilgi veriliyor. Gebe Okulu'ndaki eğitimlerin bir bölümünü ise fizyoterapist eşliğinde uygulamalı çalışmalar oluşturuyor. Anne adaylarına doğru nefes teknikleri, bedensel farkındalık ve kas-iskelet sistemini destekleyen güvenli hareketlerin yanı sıra doğuma yönelik zihinsel hazırlık uygulamaları öğretiliyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü, gebelik sürecini daha bilinçli, sağlıklı ve konforlu geçirmek isteyen tüm anne adaylarını Gebe Okulu'ndaki eğitimlere katılmaya davet etti.