Nefes Alamayan Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika
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Nefes Alamayan Öğrenci Kurtarıldı

Nefes Alamayan Öğrenci Kurtarıldı
04.06.2026 16:41
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Adıyaman'da, boğazında şeker kalan öğrenci Heimlich manevrasıyla hayata döndürüldü.

Adıyaman'da, boğazında şeker kalması sonucu nefes alamayan öğrenci, nöbetçi öğretmenin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Yeni Mahalle Menderes İlkokulu 3.sınıf öğrencisi Muhammed Akif Harmancı, arkadaşının verdiği şekeri direk yutmaya çalıştı. Yutmak istediği şeker boğazında kalan Muhammed Akif Harmancı nefessiz kaldı. Nefes alamayan Harmancı'yı fark eden sınıftaki diğer öğrenciler çığlıklar atarak durumu nöbetçi öğretmen Mustafa Levent Açıkgöz'e bilgi verdi. Koridorda bulunan öğretmen Açıkgöz, öğrenciyi tutarak önce sırtını süpürür şekilde vurdu. Yapılan uygulamayla yine nefes alamayan öğrenci için nöbetçi öğretmen bu defa Heimlich manevrası yapmaya başladı. Boğazındaki şekerin çıkmasıyla rahat bir nefes alan öğrenci sakinleştirildikten sonra su verildi. Kendine gelen öğrenci, daha sonra okula çağrılan ailesine teslim edildi.

Yaşanan olay anları okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken Muhammed Akif Harmancı, hayatını kurtaran öğretmenine teşekkür ettiğini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Olaylar, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nefes Alamayan Öğrenci Kurtarıldı - Son Dakika

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