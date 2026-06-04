Nefesine Sahip Çık Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nefesine Sahip Çık Paneli Gerçekleşti

Nefesine Sahip Çık Paneli Gerçekleşti
04.06.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESOGÜ'de sağlıklı yaşlanma paneli, tütün ve bağımlılıkla ilgili sunumlarla gerçekleştirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) sağlıklı yaşlanma panellerinin ikincisi 'Nefesine Sahip Çık' sloganıyla gerçekleştirildi.

ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki panelin oturum başkanlığını Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Nazlı Durmaz Çelik yaptı. Panelde, ESOGÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Yıldız konu hakkında bilgilendirmede bulundu. Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Yılmaz, 'Nefes Daralmadan Önce: Tütünün Akciğerlere Etkileri' konulu bir sunum gerçekleştirdi. Program, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Sağlan'ın 'Bağımlılıktan Özgürlüğe: Sigara Bırakmada Güncel Yaklaşımlar' konulu sunumuyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Yaşlanma, Etkinlik, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nefesine Sahip Çık Paneli Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL’den kapış kapış gidiyor Görüntüsü patates gibi olsa da lezzeti çok başka: Kilosu 2 bin TL'den kapış kapış gidiyor
Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada Tutanak tutmak isterken hem darbedildi hem de ceza yedi: O anlar kamerada
Netanyahu: ABD’den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok Netanyahu: ABD'den gelen yardımlara artık ihtiyacımız yok
Fatih’te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga Fatih'te yabancı uyruklular arasında bıçaklı kavga
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında yetkisizlik kararı

17:30
Kılıçdaroğlu’na CHP’li iki belediye başkanından ziyaret
Kılıçdaroğlu'na CHP'li iki belediye başkanından ziyaret
17:21
Büyük fedakarlık Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
Büyük fedakarlık! Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın
17:17
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
17:03
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
16:39
Sıfır Atık Festivali’nde Vali Davut Gül’den Haberler.com’a özel açıklama
Sıfır Atık Festivali'nde Vali Davut Gül'den Haberler.com'a özel açıklama
16:07
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Kılıçdaroğlu yönetimi, Özgür Özel döneminde yapılan tüm ihraçları iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 17:42:42. #7.13#
SON DAKİKA: Nefesine Sahip Çık Paneli Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.