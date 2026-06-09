Nevşehir'de, "Her Gebeye Ebe" uygulaması kapsamında son 9 ayda 1320 gebeye ulaşıldı, 205 anne adayına ev ziyareti yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen, anne adaylarına özellikle gebeliklerinin son üç ayında kesintisiz ebe desteği sağlayan uygulama İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda sürdürülüyor.

"Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen proje ile gebelik heyecanını yaşayan anne adaylarına rehberlik etmek için görevlendirilen koordinatör ebeler, süreç boyunca anne adaylarına hem yol arkadaşı hem de tıbbi danışman oluyor.

Anne ve bebek sağlığını korumayı hedefleyen uygulama kapsamında il genelinde 16 koordinatör ebe, geçen yılın eylül ayından beri 1320 gebeye ulaştı, 205 anne adayına ev ziyareti gerçekleştirdi.

Ebe Hülya Karaca, ziyaretlerde gebelik süreci, doğuma hazırlık ve dikkat edilmesi gereken konuları anne adaylarına anlattıklarını belirtti.

Uygulamanın anne adaylarına büyük katkı sağladığını kaydeden Karaca, "Bu sistem, gebelik sürecinde bireysel ihtiyaçlara göre danışmanlık sunarak anne ve bebek sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Anne adayının kendini güvende hissetmesi ve sağlıklı bir doğum süreci geçirmesi, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Anne adayı Burçin Kalfaoğlu da ziyaretin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, süreci daha bilinçli ve güvenli şekilde geçirdiğini anlattı.

Çalışmalar kapsamında, anne adaylarına Sağlık Bakanlığının "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması hakkında da bilgi verildiği aktarıldı.