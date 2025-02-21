Niğde Belediyesi Ramazan Öncesi Zabıta Denetimlerini Sıklaştırdı

Sağlık

Niğde Belediyesi Zabıta Ekipleri'nden Ramazan öncesi yoğun denetim

NİĞDE - Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşından bu yana geçen 50 gün içerisinde toplam 438 işyeri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde hijyen şartları, üretim alanlarının temizliği ve gıda güvenliği standartları titizlikle kontrol edildi. Marketlerde hijyen şartları ve kasa-reyon fiyatları kontrol edilirken, fırınlar da denetim kapsamına alınarak hijyen kuralları ve ürün gramajları detaylı bir şekilde incelendi. Zabıta ekipleri tarafından 78 işyeri, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettikleri tespit edilerek işleme tabi tutuldu. Ayrıca, 32 dilenciye vatandaşların duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle, pazar yerinde ise kurallara uymadıkları için 29 esnafa cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği gıdalara ulaşmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Hijyen kurallarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli işlemleri yapıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için önceliklidir" dedi. Başkan Özdemir; "Şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz denetimlerle, halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. İşletmelerin kurallara uyması, şehrimizin düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi adına büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, iş yerlerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmalarını sağlamak için denetimlerine aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yılbaşından bu yana Niğde Belediyesi tarafından 40 sıhhi, 2 umuma açık ve 10 gayri sıhhi müessese olmak üzere toplam 52 yeni işyeri ruhsatı verildi. Ayrıca, Trafik Zabıta ekipleri tarafından 91 otobüs ve 24 kaldırım işgali yapan araca da kurallara uymamaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.