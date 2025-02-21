Niğde Belediyesi Ramazan Öncesi Zabıta Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Niğde Belediyesi Ramazan Öncesi Zabıta Denetimlerini Sıklaştırdı

Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, yılbaşından bu yana 438 işyerini denetleyerek hijyen koşulları ve gıda güvenliği standartlarını kontrol etti. Ramazan öncesi yapılan denetimlerde, toplamda 78 işyeri kurallara uymadığı için cezai işleme tabi tutuldu.

21.02.2025 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi Zabıta Ekipleri'nden Ramazan öncesi yoğun denetim

NİĞDE - Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, şehir genelinde faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşından bu yana geçen 50 gün içerisinde toplam 438 işyeri zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan denetimlerde hijyen şartları, üretim alanlarının temizliği ve gıda güvenliği standartları titizlikle kontrol edildi. Marketlerde hijyen şartları ve kasa-reyon fiyatları kontrol edilirken, fırınlar da denetim kapsamına alınarak hijyen kuralları ve ürün gramajları detaylı bir şekilde incelendi. Zabıta ekipleri tarafından 78 işyeri, Emir ve Yasaklar Yönetmeliği'ne aykırı hareket ettikleri tespit edilerek işleme tabi tutuldu. Ayrıca, 32 dilenciye vatandaşların duygularını istismar ettikleri gerekçesiyle, pazar yerinde ise kurallara uymadıkları için 29 esnafa cezai işlem uygulandı.

Denetimlerle ilgili açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; halk sağlığının korunmasının belediyenin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın güvenle tüketebileceği gıdalara ulaşmasını sağlamak için zabıta ekiplerimiz denetimlerini titizlikle sürdürüyor. Hijyen kurallarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit edilen işletmelere ise gerekli işlemleri yapıyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için önceliklidir" dedi. Başkan Özdemir; "Şehrimizin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz denetimlerle, halkımızın sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaya devam edeceğiz. İşletmelerin kurallara uyması, şehrimizin düzeninin sağlanması ve vatandaşlarımızın güvenle alışveriş yapabilmesi adına büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, iş yerlerinin hijyen standartlarına uygun üretim yapmalarını sağlamak için denetimlerine aralıksız devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yılbaşından bu yana Niğde Belediyesi tarafından 40 sıhhi, 2 umuma açık ve 10 gayri sıhhi müessese olmak üzere toplam 52 yeni işyeri ruhsatı verildi. Ayrıca, Trafik Zabıta ekipleri tarafından 91 otobüs ve 24 kaldırım işgali yapan araca da kurallara uymamaları nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

Niğde Belediyesi, Niğde Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Sağlık, Zabıta, Hukuk, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Niğde Belediyesi Ramazan Öncesi Zabıta Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu Eyüpspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
00:34 Fenerbahçe’de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
00:02 İrfan Can’ın akıl almaz hatası Fenerbahçe’ye pahalıya patladı İrfan Can'ın akıl almaz hatası Fenerbahçe'ye pahalıya patladı
00:01 Macron’dan Trump’a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil Macron'dan Trump'a Putin uyarısı: Zayıf olamazsın, bu senin tarzın değil
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 19:49:03. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Belediyesi Ramazan Öncesi Zabıta Denetimlerini Sıklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.