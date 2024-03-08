Niğde\'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu\'nda TİLYAD eğitimi verildi

Niğde'de 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli sağlık personeline travma tesüsitasyon (TİLYAD) eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda, Niğde ve Kayseri Ambulans Servisi Başhekimlikleri tarafından verilen eğitimde kursiyerlere, hasta nakli, çoklu travma, şok, havayolu yönetimi, kafa, omurga, toraks, karın, pelvis, ekstremite travmalarında yapılması gerekenler anlatıldı.
Ayrıca eğitimde yanık ve donuklar ile gebelik, pediatrik ve geriatrik travmalar ve afetlerde tıbbi yaklaşım, adli olguların değerlendirilmesi konuları da teorik ve uygulamalı işlendi.
Hizmet için eğitimlerin, acil sağlık hizmetlerinin ülke genelinde daha etkin, hızlı ve kaliteli sunulması için devam edeceği belirtildi.
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Siemens Healthineers Türkiye'nin teknoloji desteğiyle geçen yıl kasım ayında açılan Türkiye'nin ilk çok disiplinli ve üniversiteli nörobilim merkezi NÖROM, dünyanın en önemli nörobilim merkezlerinden biri olması bekleniyor. Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından kurulan NÖROM, beyin morfolojisi ve işleyişinin gizemini çözmek, nöral bağlantıları modellemek ve bu bilgiyi yenilikçi uygulamalara dönüştürmek için faaliyete geçti. Siemens Healthineers'ın MR sistemini kullanan NÖROM, Türkiye'yi beyin araştırmalarının ön saflarına taşımayı hedefliyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez Protez Yapım ve Uygulama Merkezi'nde protezleri yapılan engelli bireyler için koşu kliniği etkinliği düzenlendi. Engelliler, koşu kliniği etkinliğinin yanı sıra yürüyüş, zıplama egzersizleri yaparak, futbol, basketbol ve voleybol oynadı.
Ankara Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Temel UMKE Eğitimi ve Tatbikatı için gerçekleştirdiği deprem tatbikatında başarılı bir performans sergiledi. Tatbikatta enkaz altında kalan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından kurtarıldı. 60 personel, 5 gün süren tatbikatı başarılı bir şekilde tamamladı. UMKE Sorumlusu Yusuf Tören, kursiyerlerin afet durumuna hazırlanması için düzenlenen tatbikatın önemine vurgu yaparak, kursiyerlerin afet sürecini birebir yaşayarak eksiklerini gördüğünü ve iletişim becerilerini geliştirdiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, deprem sonrası enkazdan yaralıların kurtarıldığı ve ilk müdahalenin yapıldığı tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, deprem sonrası yaşanabilecek durumlar ve olası aksaklıklar birebir simüle edildi. UMKE gönüllüleri, enkazdaki yaralılara müdahale ederek, onları güvenli bir şekilde çıkardı ve tedavi için acil müdahale ünitesine taşıdı. Tatbikat, UMKE gönüllülerinin olası bir deprem durumunda nasıl hareket edeceklerini ve doğru kararlar alacaklarını öğrenmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.
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