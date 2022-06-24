3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik hastanın kafatasına yerleştirildi - Son Dakika
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3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik hastanın kafatasına yerleştirildi

24.06.2022 17:08

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik yerleştirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir hastanın kafatasına 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik yerleştirildi.

Başhekim Uzman Dr. Yakup Çetinkaya, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Gökhan Keskinkılıç'ın (46) daha önce geçirdiği kafa travmasına bağlı beyin kanaması rahatsızlığıyla hastaneye getirildiğini, hastaya beyin ve sinir cerrahı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya ve Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Yakar'ın müdahale ettiğini söyledi.

Hayati fonksiyonlarının devam etmesi ve beyin ödemine engel olunması için hastanın kafatası kemiğini çıkardıklarını belirten Çetinkaya şunları kaydetti:

"Kafatası kemiği, yerine yerleştirilmek amacıyla hastanın karnında saklanıyor. Bu zaten bütün dünyada uygulanıyor. Yalnız bazen çeşitli sebeplerden dolayı bu saklanan kafatası kemiği küçülüyor ve eski yerine konamayacak hale geliyor. Bu durumda yapay kemikler oluşturuluyor. Şimdiye kadar uygulanan yöntemler çok pahalı, titanyumdan yapılan malzemeler konuluyordu. Metil metakrilat adlı maddeden tamamıyla arkadaşlarımızın çalışmaları sonucu hastaya özel kemik oluşturularak kafatasına yerleştirildi. Hastamızın normal bir kozmetik görünüşe kavuşmasını sağladık."

Çetinkaya, ayrıca hastanın hayati fonksiyonlarının da korunduğunu ifade ederek hocalarıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Dr. Öğretim Üyesi İsmail Kaya da hastanın karnına koydukları kemikte 2 santimetre kadar küçülme meydana geldiğini anlattı.

Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde görevli asistan Enes Kesen ile yaptıkları bir programla hastanın tomografilerini kullanarak 3 boyutlu yazıcıdan 200 lira gibi bir maliyetle yapay kemik ürettiklerini vurgulayan Kaya, "Başarılı bir ameliyat oldu. Niğde'mize bu ameliyat yöntemini kazandırmış olduk. Bunu yapay bir kemikle uygun maliyetle SGK'ye hiçbir yük olmadan çok cüzi bir miktara yapmış olduk. Hastaların herhangi bir maddi kaybı olmadı, normal kemiğiyle bu kemik arasında hiçbir fark yok." diye konuştu.

Hasta Gökhan Keskinkılıç da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek doktorlara teşekkür etti.

Keskinkılıç, "Yurt dışında vatandaş çare aramasın, Allah böyle doktorların Türkiye'de çoğalmasını nasip eylesin. Ameliyattan da çok memnunum. Personel çok ilgili ve şefkatli davrandı. Operasyonu gerçekleştiren bütün doktorlardan ve ekibinden, sağlık personelinden Allah razı olsun." dedi.

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Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık 3 boyutlu yazıcıyla üretilen yapay kemik hastanın kafatasına yerleştirildi - Son Dakika

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