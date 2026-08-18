Niğde\'de Evde Sağlık Hizmeti Desteği

Niğde'de kronik hastalığı, yaşlılığı veya engeli nedeniyle sağlık kuruluşlarına ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlara, evde sağlık hizmeti ekiplerince muayeneden pansumana, tetkikten ilaç raporlandırmasına kadar birçok sağlık hizmeti kendi yaşam alanlarında sunuluyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde görev yapan 4 ekip, hastaların hastaneye gitmeden sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini sağlıyor.

Niğde'de evde sağlık hizmetleri kapsamında yatağa veya eve bağımlı hastaların muayene, tetkik, tahlil, tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri evlerinde gerçekleştiriliyor. Hastaların sağlık durumlarının hastanede değerlendirilmesinin gerekli olduğu durumlarda ise evden hastaneye ve hastaneden yeniden evlerine nakilleri sağlanıyor.

Evde sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Halime Dilber Balcı, hizmetin temel amacının sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken hastaların sağlık hizmetini kendi yaşam alanlarında alabilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Balcı, "Evde sağlık hizmetleri; kronik hastalıkları, yaşlılığı ya da engelliliği nedeniyle eve veya yatağa bağımlı olan hastalara sağlık kuruluşuna gitmeden, ev ortamında ve ailesinin yanında sağlık hizmeti sunulmasıdır. Niğde Merkez Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aktif olarak dört ekiple bu hizmeti vermekteyiz. Hastaların ev ortamında muayenelerini, tetkiklerini, tahlillerini, tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını sağlıyoruz. Nakil hizmetimiz de bulunuyor. Gerektiğinde hastaların evden hastaneye ve hastaneden yeniden evlerine nakilleri gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

İlaç ve tıbbi malzeme raporları da evde düzenleniyor

Evde sağlık hizmetlerinin yalnızca muayene ile sınırlı olmadığını aktaran Balcı, hastaların kullandıkları ilaç ve tıbbi cihazların rapor işlemlerinin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Balcı, "Hastanın kullanmakta olduğu ilaçların, kullandığı tıbbi cihazların raporlarının düzenlenmesi, hasta bezi, aspirasyon kateteri, havalı yatak ve sonda gibi malzemelerin raporlandırılması yapılıyor. Ev ortamında pansuman, enjeksiyon, tetkik amacıyla kan numunesi alınması ve sonda uygulanması da sunduğumuz hizmetler arasında" diye konuştu.

"Sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken hastalar başvurabilir"

Evde sağlık hizmetinden yararlanabilecek hasta grupları hakkında da bilgi veren Balcı, şöyle konuştu:

"80 yaş üzerinde olup hizmet talebinde bulunan yaşlı hastalarımız, kronik hastalıkları nedeniyle yatağa ya da eve bağımlı olanlar, ameliyat sonrası pansumana ihtiyaç duyan ve evinden sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken hastalar başvurabiliyor. Son dönem kanser hastaları, KOAH hastaları, nörodejeneratif hastalığı bulunanlar, alzaymır ve demans hastaları ile tansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıkları nedeniyle sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşlarımız da bu hizmetten yararlanabiliyor."

Evde sağlık hizmetlerinin hasta kadar hasta yakını açısından da önemli olduğunu belirten Balcı, "Bu hizmetin temel amacı, hastanın ev ortamında ve ailesinin yanında sağlık hizmetine ulaşmasını sağlayarak hastane enfeksiyonu riskini azaltmak, hastanın ve bakım veren kişinin yükünü bir nebze olsun hafifletmek ve onlara destek olmaktır. Hastalarımıza ve hasta yakınlarına tıbbi bakım süreçleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık hizmetleri de veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"6 yıldır evde sağlık hizmeti alıyorum"

Yaklaşık 6 yıldır evde sağlık hizmetinden yararlandığını belirten Fatma Erbay, sağlık ekiplerinin evine gelmesinin kendisi açısından büyük kolaylık olduğunu söyledi.

Erbay, "6 yıldır evde sağlık hizmeti alıyorum. Allah razı olsun. Evimize kadar geliyorlar. Hastaneye gidip gelmek benim için çok zordu. Şimdi birçok işlem evimde hallediliyor. İlaçlarımız yazılıyor, kontrollerimiz yapılıyor. Ben bu hizmetten çok faydalanıyorum. Devletimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Annesi için evde sağlık hizmetinden yararlanan İbrahim Yılmaz da ekiplerden memnun olduklarını belirtti.

Yılmaz, "Çok şükür annemizi hastaneye götürmeden sağlık ekiplerimiz geliyor. Pansumanını ve muayenesini yapıyorlar. Çok memnunuz. Hastaneye gitmeye gerek kalmadan birçok işlem evimizde yapılıyor. Annemin dikişleri var, sağlık ekibimiz yeniden gelerek dikişlerini de evimizde alacak. Devletimizden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Evde sağlık hizmetinden yararlanan hasta yakınlarından Zehra Tuncer ise ekiplerin düzenli şekilde evlerine geldiğini ve ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Evde sağlık hizmetlerine başvurular Türkiye genelinde 444 38 33 numaralı telefon hattından yapılabileceği gibi ayrıca aile hekimlikleri ve e-Nabız üzerinden de müracaat edilebiliyor.