Niğde'de ilk kez skolyoz ameliyatı yapıldı

NİĞDE - Doğuştan skolyoz hastası olan Mehmet Furkan Öner; Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doğuştan skolyoz hastası olan 13 yaşındaki Mehmet Furkan Öner, Ortapedi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan'ın ameliyat kararının ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortapedi Servisine yatırıldı. Şanlıurfa'dan ameliyat için Niğde'ye gelen hasta, Ortapedi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Ortapedi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Fethi Ceylan; "Daha önce alçı ve korse tedavisi uygulamıştık 10 yaşı geçtikten sonra da çeşitli tedavilerle skolyoz eğriliğini kontrol altına almaya çalıştık ve ameliyatını dün gerçekleştirdik. Ameliyat sonrası beklediğimiz sorunlar var ama ciddi bir sorunu yok. Bu tür komplikasyonlu ameliyatları yaparken hastanın alt yapısının ve kurumsal desteğin iyi olması gerekiyor. Anestezi, yoğun bakım desteği gibi donanımlı bir hastanede yapmak gerekiyor. Bu ameliyatlara burada devam edeceğiz ve bundan sonra Niğde'den şehir dışına skolyoz hastalarının çıkmasına gerek kalmayacak" dedi.

Niğde'de ilk defa yapıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yakup Çetinkaya da, Niğde'den sevk edilen vakaların her geçen gün daha da azaldığını bildirdi. Çetinkaya; "Son zamanlarda hoca desteği ile birlikte yeni işlemler yapıyoruz. Hocamız yıllardır doğuştan omurga eğriliği olan hastaların tedavilerini yıllardır yapıyordu. Bundan sonra Niğde'de yapmayı sürdürecek. Amacımız, ilimizden dışarı sevk istemiyoruz. Son 6 ayda acil servisten sevk sayımız günlük 1 ambulansa düştü. Gurbette hastalıkla uğraşmak zor ve bizim amacımız buradan şehir dışına hasta sevkini azaltmak" şeklinde konuştu.