Niğde'deki doğum sonu bakım kongresine 74 üniversiteden 402 kişi katıldı - Son Dakika
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Niğde'deki doğum sonu bakım kongresine 74 üniversiteden 402 kişi katıldı

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ev sahipliğindeki 6. Uluslararası ve 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi 4 gün sürdü. Kongreye 3'ü yurt dışından 74 üniversite ile 31 sağlık kurumundan katılım sağlandı; 402 kişi katıldı, 313 bildiri sunuldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde, "6. Uluslararası ve 7. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneğinin merkez ve Ankara şubelerinin işbirliğiyle düzenlenen kongre 4 gün sürdü.

Doğum sonu bakım alanında görev yapan sağlık profesyonelleri, akademisyenler, genç araştırmacılar ve lisansüstü öğrencilerinin bir araya geldiği kongreye, 3'ü yurt dışından olmak üzere 74 üniversite ile 2'si Almanya'dan olmak üzere 31 sağlık kurum ve kuruluşundan katılım sağlandı.

Toplam 402 kişinin katıldığı kongrede, 6'sı poster olmak üzere 313 bildiri sunuldu, 59 katılımcı ise düzenlenen kurslara katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite olarak bilimsel organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Uslu, "Bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına önemli katkı sunan bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde desteklerini esirgemeyen TÜBİTAK, AKAP, Niğde Valiliği ve Niğde Belediyesi başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
EğitimSağlıkNiğdeSon Dakika

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