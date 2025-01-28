Niğde Hastanesine 2 Milyar Liralık Ek Bina

Sağlık

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 2 milyar lira yatırımla inşa edilen ek hizmet binası, hastalara hizmet vermeye hazırlanıyor.

Vali Cahit Çelik, hastanenin ek hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, ek binanın kullanım alanı olarak eski hastaneden büyük olduğunu söyledi.

Yeni binanın poliklinik ve yatak sayısı bakımından kente katkı sağlayacağını belirten Çelik, ek bina için yaklaşık 2 milyar lira harcama yapıldığını aktardı.

Vali Çelik, ek binanın hizmete girmesiyle sağlık hizmetlerinin daha konforlu şekilde yürütüleceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Perşembe gecesi taşınma işlemi olacak. 2-3 gün boyunca vatandaşlardan istirhamımız, acil bir şey olmadığı sürece gelişlerini pazartesiye kadar erteleyebilirlerse taşınma işlemindeki meydana gelecek hizmet verme aksaklığından dolayı rahatsız olmazlar. Biz de pazartesiden itibaren güzel şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermiş oluruz. İlimiz güzel yatırım kazandı. Binanın üzerinde bir helikopter pistimiz de var, acil durum olduğu zaman helikopterle hasta nakli de yapabilecek durumda olacağız."

"Bu binayla yatak kapasitemiz 545'ten 850'ye çıkıyor"

İl Sağlık Müdürü Doğan Bahadır İnan da yeni hastanede ciddi yatak artışı sağladıklarını bildirdi.

Yeni hastanenin hasta konforu düşünülerek yapıldığına işaret eden İnan, "Bu binayla yatak kapasitemiz 545'ten 850'ye çıkıyor. Bu da yaklaşık yüzde 50 civarında yatak artışına tekabül ediyor. Ayrıca yataklarımızı mobil yataklarla 1000'e kadar çıkarabiliyoruz. Her hasta odamızı yoğun bakıma çevirebiliyoruz. Doğal veya pandemi gibi afetlerde istersek burada 800 yataklı yoğun bakım işletebiliriz. Poliklinik sayımız 74'ten 91'e yükseldi, 25 destek odası da polikliniğe çevrilebilir, böylece 130 poliklinik açma kapasitesine sahip olabileceğiz." diye konuştu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversite olarak yeni yapılan hastaneye katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Niğde Valisi Çelik ve beraberindekiler hastaneyi gezdi.

Programa, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğan da katıldı.