Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisi hizmeti başladı - Son Dakika
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Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisi hizmeti başladı

Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde implant tedavisi hizmeti başladı
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Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisi hizmeti uygulanmaya başlandı. Başhekim Dt. Cevat Akyün, yeni uygulamayla bölge halkının ileri diş tedavilerine kendi ilçesinde erişebileceğini belirtti.

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisi hizmeti uygulanmaya başlandı.

Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde implant tedavisi hizmeti verilmeye başlandı. Yeni uygulamayla bölge halkı ileri diş tedavilerine kendi ilçesinde erişebilecek. Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Cevat Akyün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirtti. Akyün, "İmplant tedavisinin merkezimizde uygulanmaya başlanması, ilçemizde ve bölgemizde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım" dedi.

Vatandaşların kaliteli sağlık hizmetine kendi bölgelerinde erişmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Akyün, "Bizim için en büyük öncelik, vatandaşlarımızın kaliteli, güvenli ve nitelikli sağlık hizmetlerine kendi bölgelerinde erişebilmesidir. İmplant tedavisinin merkezimizde uygulanmaya başlanmasıyla hastalarımızın önemli bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız" diye konuştu.

Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Akyün, "Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak sağlık hizmetlerinin niteliğini artırmak, vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Bu değerli hizmetin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Nusaybin, Mardin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nusaybin Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant tedavisi hizmeti başladı - Son Dakika

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