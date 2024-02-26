Sağlık

Obezite ve diyabet cerrahi uzmanı Opr. Dr. Erol: "Obezite önlenebilir ölümlerde sigarayı geçerek birinci sıraya yerleşti"

"2023'de obezite hasta sayısı dünya genelinde 1.2 milyarı buldu"

"Hastalar, obezite ameliyatı sonrası sağlıklı ve proteinli beslenmeli"

ELAZIĞ - Obezite ve diyabet cerrahi uzmanı Opr. Dr. Fatih Erol, obezite hastalığının yıllar içerisinde artış gösterdiğini belirterek obezitenin önlenebilir ölümler arasında sigarayı geçerek birinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Elazığ Medilines Hastanesinde obezite ve diyabet cerrahi uzmanı Opr. Dr. Fatih Erol, son zamanlarda hızla artan obezite hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Obezitenin, alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olması ve bu kalorinin de vücuda yağ dokusu olarak depolanması sonucu olduğunu belirten Opr. Dr. Fatih Erol, "Obezite tansiyon, şeker ve kalp damar hastalıklarına yol açarak yaşam kalitemizi ve yaşam süremizi olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Obezite dünyada ve ülkemizde giderek artmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2008 yılında yapılan çalışmalarda 400 milyon obezite hasta varken, 2015 yılında 700 milyon 2023'de ise yapılan çalışmalarda bu rakam 1.2 milyarı obezite hastadır. Ülkemiz Avrupa'da obezitede birinci sırada yer almaktadır. Obeziteye bağlı ölümlerde dünyada giderek artış göstermektedir. Önlenebilir ölümler arasında eskiden sigara birinci sırada obezite ikinci sıradayken şuan ise obezite, sigaraya bağlı ölümleri geçerek birinci sırada yer almaktadır. Biz de kliniğimizde obezite ve şeker ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Diyet ve ve fiziksel aktivitelerle kilo veremeyen hastaların obezite ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. Hem ilimizden hem de şehir dışından gelen hastaların başarılı bir şekilde ameliyatlarını gerçekleştirip sağlıklı bir şekilde buradan uğurluyoruz. Obezite ameliyatı olacak hastalarımızı ayrıntılı tahlil ve tetkiklerden sonra ameliyatını başarıyla gerçekleştiriyoruz. Ameliyat sonrası diyetisyenimizle beslenme toplantımızı yapıyoruz. Ameliyat sonrası bizim verdiğimiz diyet ve beslenme programlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Ameliyat sonrası daha sağlıklı, kalorisi düşük protein ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Buna rağmen hastalar alkol ve kalori üreten besinlerden dolayı tekrar kilo alabiliyorlar bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlıklı ve protein ağırlıklı beslenirlerse sağlıklı ve kaliteli bir şekilde yaşayabilirler" dedi.