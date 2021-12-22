Üye Girişi
Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi - Son Dakika

Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi

22.12.2021 21:01

Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi Kızılay'a bir destek de ilkokuldan geldi Düzce'de Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek isteyen Namık Kemal İlkokulu yönetimi, okulda kan bağışı etkinliği düzenledi.

Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi

Kızılay'a bir destek de ilkokuldan geldi

DÜZCE - Düzce'de Kızılay'ın kan stoklarına destek vermek isteyen Namık Kemal İlkokulu yönetimi, okulda kan bağışı etkinliği düzenledi. Duyarlı öğrencilerin çağrısına sessiz kalmayan veliler de okula gelerek kan bağışında bulundu. Öğretmenler ve veliler kan vermek için yarışırken, en çok bağışçı getiren öğrencilere ise sürpriz ödüller verilecek.

Her yıl düzenli olarak kan bağışı etkinliği düzenleyerek Kızılay'a destek veren Düzce Namık Kemal İlkokulu yönetimi, kampanyalarına pandemi sebebiyle 2 yıl ara vermişti. Bu yıl korona virüs önlemleri de dikkate alınarak ara verilen kan bağışı kampanyası yeniden düzenlendi. Kampanyayı aileleri ile paylaşan öğrenciler ise bağışçı toplamaya başladı. Kampanya kapsamında Kızılay tarafından okulun bahçesine stant kuruldu, idareciler, öğretmenler ve duyarlı öğrencilerin çağrısına kulak veren velililer de kan bağışında bulundu. Etkinlik ile hem öğrencilerin kan bağışı konusunda bilinçlenmesi hem de Kızılay'a destek verilmesi planlanıyor. En çok bağışçı getiren öğrencilere de çeşitli hediyeler verilecek.

"Destek vermek okullarımızın bir görevi"

Kızılay'ın kan stoklarının artırılması için bağış kampanyalarına devam edeceklerini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "Eğitim camiası olarak bu tip toplumsal dayanışmalara destek veriyor olmak okullarımızın bir görevi. Okulun bir işlevi de, çocuklarımızı toplumsal süreçlere katma konusunda da gayet göstermek. Namık Kemal İlkokulu, Kızılay ile birlikte kan bağışı düzenleme konusunda öncü eğitim kurumlarımızdan bir tanesi" dedi.

"Güçlü bir destek verelim"

Kan bağışında bulunmak isteyen bireylerin tedirgin olmaması gerektiğini, işlemlerin hijyenik ortamlarda ve hekimler gözetiminde yapıldığını kaydeden Kırbaç, "Bağışçılarımız lütfen müsterih olsunlar. Burada hem öğretmenlerimiz hem de velililerimiz yan yana kan veriyor. Aynı zamanda duygu bağı da oluşturuyorlar. kampanyada emeği geçenleri kutluyorum.

Kızılay'ın kan stoklarında pandemi nedeniyle azalma olduğunu biliyoruz, destek olalım. Eğitim camiası büyük bir camiadır, güçlü bir camiadır. Güçlü bir destek verelim" diye konuştu.

"Öğrencilerimizi teşvik etmek için hediyeler vereceğiz"

Namık Kemal İlkokulu Müdürü İbrahim Gör ise "Namık Kemal İlkokulu, kuruluşu 1909 yılına uzanan köklü bir okul. Burada yıllardır devam eden bir kan bağışı kampanyası var. Pandemi nedeniyle ara verildi ama bu yıl hayat normale döndüğü için bizde kan bağışı kampanyasını yeniden yürütmeye karar verdik. Öğrencilerimizi de teşvik etmek için küçük ödüller koyduk. En çok bağışçı getiren öğrencimiz 1. olacak ve ödülünü alacak. 2. ve 3. olan öğrencilerimiz de aynı şekilde hediyelerini alacak. Bu öğrencilerimizin velilerine ulaştırdık. Onlarda bugün okulumuza gelerek kanlarını bağışladılar" dedi.

Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi
Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi
Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi
Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi

Kan Bağışı, Kızılay, Pandemi, Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde Mesut Özil kariyerinde tarihi bir başarının eşiğinde         
17:11
Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar Çin'in ''Canlı yayın kraliçesi'' Huang Wei'ye vergi kaçakçılığı cezası: 210 milyon dolar         
15:55
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek Türk bilim insanları geliştirdi, yeri sır gibi saklanıyor! Türkiye'yi savaşlarda öne geçirecek         
12:00
Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam Son Dakika: Merkez Bankası'ndan kur korumalı mevduat için ilk rakam         
11:28
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi Son Dakika: Merkez Bankası, 1 Aralık'taki müdahalede 844 milyon dolar satış işlemi gerçekleştirdi         
10:27
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54

Son Dakika Haberleri
20:38 Set çalışanlarına küfür ettiği söylenen Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı!
20:33 Deniz Seki, Hülya Avşar'a sahip çıktı: Laf söyleyeni ısırırım
20:32 Caner Erkin için açılan etiket gündemin zirvesinde
20:09 Oturduğu sitenin bahçesinde köpek saldırısına uğrayan 4 yaşındaki kız yaralandı
20:03 Eski belediye başkanının oğlu sahte içki yüzünden yaşamını yitirdi
19:50 Dolar kurundaki düşüşün ardından otomobil fiyatları değişti!
19:48 Pjanic, Barcelona'ya geri dönecek mi? Dünyaca ünlü yıldız son kararını açıkladı
19:36 Son Dakika: 22 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 179 kişi vefat etti, 19 bin 95 yeni vaka tespit edildi
19:24 Serilere son veren maç! Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor'la berabere kaldı
19:14 Hatay'da kırmızı kartların havada uçuştuğu maçta gülen taraf Konyaspor oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 21:11:20. #1.11#
SON DAKİKA: Öğrencilerin duyarlı davetine koşan veliler, kan vermek için yarışa girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement