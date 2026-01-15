Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi

Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi
15.01.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Medikal Estetik Uzmanı Oğuzhan Akgül, eksozom ve kök hücre tedavilerinin estetikten sağlık alanına uzanan etkilerini anlattı. Akgül, kök hücre uygulamalarının artık daha ulaşılabilir hale geldiğini ve pek çok alanda umut vadettiğini söyledi.

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Medikal Estetik Uzmanı Oğuzhan Akgül, kök hücre ve eksozom tedavilerinin günümüzde geldiği noktayı, uygulama yöntemlerini ve kimlere nasıl uygulandığını detaylarıyla değerlendirdi. Estetikten kronik hastalıklara kadar uzanan bu yenilikçi tedavilerin gelecekte çok daha yaygın kullanılacağını vurguladı.

"EKSOZOM VE KÖK HÜCRE GELECEĞİN TEDAVİ YÖNTEMİ"

Oğuzhan Akgül, eksozom ve kök hücre uygulamalarının modern tıbbın en dikkat çeken alanlarından biri olduğunu belirterek, "Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi. Kalp yetmezliğinde bile eksozom tedavisi kullanılıyor" dedi. Bu tedavilerin sadece estetik değil, sağlık alanında da ciddi karşılık bulduğunu ifade etti.

"İKİ FARKLI KÖK HÜCRE ÜRETİM MODELİ VAR"

Kök hücre üretim süreçlerine değinen Akgül, "İki çeşit kök hücre üretim şekli var: Otolog ve allojenik" diyerek yöntemleri anlattı. Otolog kök hücrenin kişinin kendi vücudundan alındığını, allojenik kök hücrenin ise laboratuvar ortamında üretildiğini söyledi.

"EN ÇOK KARIN BÖLGESİNDEN KÖK HÜCRE ALIYORUZ"

Otolog kök hücre uygulamalarında tercih edilen bölgeye dikkat çeken Akgül, "Otolog kök hücreyi almayı en çok tercih ettiğimiz bölge karın bölgesi" dedi. Laboratuvarlarda Türk genetiğine uygun hücreler kullanılmasına da özellikle dikkat edildiğini vurguladı.

"KÖK HÜCRE CİLT TEDAVİSİNDE ÇOK BAŞARILI"

Kök hücre uygulamalarının etkilerinden bahseden Akgül, "Kök hücre, dolgu gibi kalıcı bir şişlik oluşturmaz. Cilt tedavisinde çok başarılı sonuçlar alıyoruz" ifadelerini kullandı. Tedavinin ilk etapta etkisiz gibi görünse de zamanla uygulanan bölgeye göre değişen sonuçlar verdiğini belirtti.

"KÖK HÜCRE TEDAVİSİNİN NET BİR YAŞI YOK"

Kök hücre tedavilerinin yaş kriterine göre sınırlanamayacağını söyleyen Akgül, "Kök hücre tedavisinin standart bir yaşı yok, vakti geldiğinde yaptırılabilir" dedi. Kanser hastalarına ise bu uygulamalarda daha temkinli yaklaştıklarının altını çizdi.

Eğitim, Sağlık, Bilim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada Hırsızlık suçundan aranan şahsın büfede yakalanma anı kamerada
Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP’nin mitingine kahve gönderdi iddiası Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
Trump, ilhak etmek istediği Grönland’a iki seçenek sundu Trump, ilhak etmek istediği Grönland'a iki seçenek sundu
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde şampiyon olma ihtimali duyuruldu

17:15
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest
17:14
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor
17:09
Galatasaray’ın Fofana’ya yaptığı teklif ortaya çıktı
Galatasaray'ın Fofana'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
16:42
İstanbul’un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı
15:48
Ufuk Özkan’dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 18:26:15. #7.11#
SON DAKİKA: Oğuzhan Akgül: Eksozom ve kök hücre geleceğin tedavi yöntemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.