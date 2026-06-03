Oktay Kaynarca\'nın İsmi Kan Alma Birimi\'ne Verildi

Türk Kızılay tarafından gönüllü kan bağışına yönelik farkındalık çalışmalarına destek veren oyuncu Oktay Kaynarca'nın adı, Malatya Kan Alma Birimi'ne verildi.

Türk Kızılay'ın "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganıyla yürüttüğü gönüllü kan bağışı farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen törene Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile oyuncu Oktay Kaynarca katıldı. Törende, gönüllü ve düzenli kan bağışının önemine vurgu yapıldı.

Malatya'da hizmet veren Kan Alma Birimi'nin, bölgede gönüllü kan bağışının sürekliliğine katkı sağlayan önemli merkezlerden biri olduğu belirtilirken, haftanın 7 günü 4 yatak kapasitesiyle hizmet veren birimin faaliyete geçtiği günden bu yana yaklaşık 25 bin ünite kan bağışının toplanmasına aracılık ettiği kaydedildi.

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'nin kan ihtiyacının gönüllü ve düzenli bağışçılar sayesinde karşılandığını belirterek, "Kan bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumda gönüllü kan bağışı bilincini güçlendirmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara gönüllü olarak destek veren Oktay Kaynarca'nın adını bu birime vermekten memnuniyet duyuyoruz. Bu desteğin kan bağışı farkındalığının artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yaklaşık 20 yıldır Malatya'da kan bağışı faaliyetlerini sürdüren Türk Kızılay'ın, çalışmalarını Kan Bağış Merkezi, Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi ve iki sabit kan alma birimiyle yürüttüğü bildirildi. Malatya'nın yanı sıra Adıyaman, Elazığ ve Tunceli'ye de hizmet veren Güney Batı Anadolu Bölge Kan Merkezi'nin sorumluluk sahasında bulunan 27 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığı ifade edildi.

Türk Kızılay'ın ülke genelinde 18 Bölge Kan Merkezi, 68 Kan Bağış Merkezi, sabit kan alma birimleri ve mobil ekipleriyle her gün bin 140 hastanenin kan ihtiyacını karşıladığı belirtilirken, 2025 yılında 3 milyonu aşkın ünite kan bağışı toplandığı kaydedildi.

Öte yandan Türk Kızılay ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında bağışlanan her ünite kan için 3 fidanın toprakla buluşturulduğu bildirildi. - MALATYA