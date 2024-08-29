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Sağlık

Okul çantası ağırlığına dikkat!

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan, çocukların doğru çanta kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Çanta ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemesi gerektiğini belirten Karaaslan, çocukların çantalarını simetrik şekilde taşımalarını tavsiye etti.

29.08.2024 14:33
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Uzmanından uyarı: "Okul çantası vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemeli"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan:

"Postacı çantası tarzı çantayı taşımak yerine, her iki omuza simetrik şekilde askılarını takarak çantalarını taşımalarını tavsiye ediyoruz"

KAYSERİ - Eğitim-öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan öğrenci ve velileri uyararak doğru çanta kullanımı hakkında bilgiler verdi. Prof. Dr. Karaaslan; "Çanta ağırlığının çocuğumuzun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yeni eğitim öğretim yılının açılmasına kısa süre kala uzmanlar, doğru çanta ve kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Okul çantası ağırlığının çocuğun ağırlığının yüzde 10'undan fazla olmaması gerektiğinin altını çizen Memorial Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Karaaslan; "Yanlış çanta seçimi ve kullanımı; çocuklarımızın omurga sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Özellikle büyüme çağında olan okul çağındaki çocuklarımızın çanta seçimi ve çanta kullanımı esnasında dikkat etmesi gereken bazı hususlar var. Bunların başında kreş, anaokulu, ilkokul çağı çocuklarda çanta ağırlığının çocuğumuzun ağırlığının yüzde 10'unu geçmemesini tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde ileri yaş gruplarda ise bu sınırı yüzde 15'e kadar artırabiliriz. Aynı zamanda postacı çantası tarzı çantayı taşımak yerine çocuklarımızın her iki omzuna simetrik şekilde, uygun nitelikte askılarını takarak çantalarını taşımalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

Öğrencinin masa ve sandalye yüksekliğine de dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Karaaslan; "Bu çağ gruplarındaki çocuklarımız masa başında ders çalışıyorlar. Çocuklarımızın omurga sağlığının doğru şekilde yönetilebilmesi, omurgalarında anormal bir problem görmemek için masanın ve sandalyelerinin yüksekliğinin çocuk omurgasına göre ergonomik şekilde ayarlanmasını tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fatih Karaaslan, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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