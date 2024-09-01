Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni - Son Dakika
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Sağlık

Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni

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Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlık kontrolünün yapılması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Cenk Çelik, çocukları enfeksiyondan korumak için en etkili yöntemin ise el hijyeni olduğunu söyledi. Mutlaka rutin aşıların yapılması gerektiğinin de altını çizen Dr. Çelik, 'Çocukları enfeksiyonlardan korumak için tercih ettiğimiz ve güvenli gördüğümüz yöntem; aşılamadır' dedi.

01.09.2024 11:23
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Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni

İSTANBUL - Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukların sağlık kontrolünün yapılması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Cenk Çelik, çocukları enfeksiyondan korumak için en etkili yöntemin ise el hijyeni olduğunu söyledi. Mutlaka rutin aşıların yapılması gerektiğinin de altını çizen Dr. Çelik, "Çocukları enfeksiyonlardan korumak için tercih ettiğimiz ve güvenli gördüğümüz yöntem; aşılamadır" dedi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Çocuklar, kalabalık sınıf ortamlarına girecek. Mevsimin de yavaş yavaş soğuması ile enfeksiyon hastalıkları sık görülmeye başlanacak. İstanbul Beykent Üniversite Hastanesinden Çocuk Sağlığı Uzmanı Dr. Cenk Çelik de ailelerin çocuklarını enfeksiyon hastalıklarından koruyabilmesi adına çeşitli önerilerde bulundu.

En az 30 saniye ellerini ovalasınlar

"En etkili ve en güvenilir yöntem el hijyenine dikkat etmeleridir" diyen Dr. Çelik, "Bu yüzden aileler, çocuklarını el hijyeni konusunda detaylı şekilde eğitmelidir. El yıkama alışkanlığını çocuklarını kazandırmalılar. Ellerini bol suyla tüm yüzeylere gelecek şekilde; el sırtı, avuç içi, el bileği, parmak araları, özellikle tırnak yataklarını içerir şekilde bol köpüklü sabunlu suyla yıkamalılar. En az 30 saniye ovalamalılar. Ardından da bol suyla durulamalılar. Maymun çiçeğinde de henüz saptanan bir bulgu yok. Ancak yakın temas ve sıvı bulaşışıyla geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden el ve kişisel hijyen çocukları bu konuda da koruyacaktır" açıklaması yaptı.

"Hapşırıklarını dirsek ya da kollarıyla kapatmaya çalışsınlar"

Çocukların hasta olduklarında enfeksiyonu; öksürük, hapşırık ile saçabildiğini belirten Dr. Çelik, "Bu gibi durumlarda çocuklar elleriyle değil, daha çok dirsek ve kollarıyla ya da imkan varsa tek kullanımlık kağıt mendil ile ağızlarını kapatmalılar. Bu alışkanlığı edinmeleri gerekmektedir" dedi.

"Grip sezonu açılmadan 2-3 hafta önce grip aşısı yaptırmalarında fayda var"

Dr. Çelik, "Biz sağlık çalışanlarının çocukları enfeksiyonlardan korumak için tercih ettiği ve güvenli gördüğü yöntem; aşılama. O yüzden okula gidecek olan çocukların rutin aşılarının tamamlanmış olması bizim için çok önemli. Okula gidecek olan ancak okul aşıları tamamlanmamış çocukların; menenjit, zatürre, kızamık gibi kolay bulaşabilen, bulaştığında da kötü sonuçlara neden olabilen hastalıklara yakalanması daha kolay oluyor. Bu yüzden aşıların tam olmasında fayda var. Şu an özel aşılama programında olan aşılarının da yine okula gidecek olan çocuklarda tamamlanmış olmasında fayda var. Özellikle kalp, şeker, kronik hastalığı olan, kış aylarında okul döneminde sık sık grip olan ve evde küçük kardeşi olan çocukların grip sezonu açılmadan 2-3 hafta önce grip aşısı yaptırmalarında fayda var" şeklinde konuştu.

"Büyüme gelişmelerinin de değerlendirilmesi faydalı olacaktır"

"Muayenelerde saptadığımız klinik bulumlar ile çocukların kış, okul döneminde daha kolay hastalanıp hastalanmayacağını öngörebiliyoruz" diyen Dr. Çelik, "Bu yüzden okula başlamadan pediatrist ya da aile hekimi tarafından kontrollerinin yapılması lazım. Alerjisi olup olmadığına, büyük geniz etleri var mı ya da kulakta sıvıların olup olmadığına bakılması gerekir. Büyüme gelişmelerinin de değerlendirilmesi faydalı olacaktır" önerisinde bulundu.

"İdeal beslenme alışkanlığı okul başlamadan edinilmelidir"

Beslenme önerilerinde de bulunan Dr. Cenk Çelik son olarak şunları söyledi:

"İdeal beslenme alışkanlığının okul öncesinde edinilmiş olmasında fayda var. Bu yüzden ailelerin karbonhidrat, yağdan uzak, protein, vitamin, mineralden zengin bir beslenme alışkanlığını çocuklara kazandırmış olmasını öneriyoruz. Ayrıca okul döneminde sabah kahvaltılarını aksatmamalarını ve okuldaki beslenmede de abur cubur, fast food gibi katkı maddeli gıdalar yerine daha çok bahsettiğimiz dengeli beslenme alışkanlığına uyan gıdaları tercih etmelerini öneriyoruz.

Kaynak: İHA

Cenk Çelik, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Okullar başlıyor: Çocuğunuzu enfeksiyondan korumak için en önemli şey el hijyeni - Son Dakika

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