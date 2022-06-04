Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu

04.06.2022 22:47
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu

RİZE'de, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcı'nın (42), ailesi tarafından bağışlanan organları, aralarında ablasının da bulunduğu 5 hastaya umut oldu.

RİZE'de, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen Recep Yazıcı'nın (42), ailesi tarafından bağışlanan organları, aralarında ablasının da bulunduğu 5 hastaya umut oldu.

Rize'de, 23 Mayıs'ta çalıştığı fabrikada yüksekten düşen Recep Yazıcı'nın tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Yazıcı'nın organlarını bağışlama kararı aldı. Yazıcı'nın kalbi askeri uçak ile Ankara'ya, karaciğeri ve korneası Samsun'a, bir böbreği ablasına nakledilmek üzere İstanbul'a, diğer böbreği ise Sivas'a gönderildi.Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nakil Koordinatörü Doç. Dr. Başar Erdivanlı, yapılan müdahaleye rağmen Yazıcı'nın beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, "Bizim tesadüfümüz ailenin organlarını bağışlaması. Aile içinde ablasına bir böbreğinin verilecek olması bir teselli olur diye ümit ediyorum. Bakanlığın bağışları özendirmek için başlattığı şartlı bağış uygulaması sayesinde ablasına böbrek nakli gerçekleşecek" dedi.


Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Recep Yazıcı, Rize, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Beyin ölümü gerçekleşti, organları ablası ile 4 hastaya umut oldu - Son Dakika

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