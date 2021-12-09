Üye Girişi
Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı - Son Dakika

Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

09.12.2021 09:38
Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

Koronavirüsün mutasyonlarından biri olan Omicron varyantı ile ilgili çarpıcı bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucuna göre Omicron varyantının Delta varyantından bile daha bulaşıcı olduğu tespit edildi.

Japonya'nın saygın kurumlarından Kyoto Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, Güney Afrika'daki Guateng bölgesinden paylaşılan gen dizilimlerini ve hastalığı analiz etti. Araştırmayı yürüten Profesör Hiroshi Nishiura, Omicron varyantının, Delta varyantından çok daha bulaşıcı olduğunu duyurdu.

DELTA VARYANTINDAN 4.2 KAT DAHA FAZLA BULAŞICI

Japonya Sağlık Bakanlığı'na danışmanlık da yapan Nishiura, Omicron varyantının şu an Dünya genelinde baskın virüs olan Delta varyantından 4.2 kat daha fazla bulaşıcı olduğunu duyurdu.

Araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan bilim insanı, "Omicron varyantı daha çok insana bulaşıyor ve hem aşı hem de doğal yollarla oluşan bağışıklıktan daha çok kaçabiliyor" dedi.

DAHA ÖNCE İŞE YARAYAN METODU DENEDİLER

Nishiura'nın araştırması henüz bilimsel bir hakemli dergide yayınlanmazken, araştırmada kullanılan yöntem daha önce de denenmiş ve başarılı olmuştu. Aynı metodu deneyen bilim insanları Temmuz ayında hazırladıkları araştırmada Tokyo Olimpiyatları öncesinde Delta varyantının ülkede baskın virüs olacağını tespit etmiş ve bu durum öngörüldüğü gibi gerçekleşmişti.

Güney Afrika'da Omicron varyantının ortaya çıkmasından sonra günlük vakalar 20.000 seviyesine ulaşmıştı.

Dün, Pfizer ile BioNTech'in yaptığı açıklamada üçüncü doz koronavirüs aşısının Omicron varyantına karşı koruma sağladığını açıklasa da Japonya'dan gelen bu haber uluslararası kamuoyunda endişe yarattı.

Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı

Koronavirüs Aşısı, Korona tablosu, Korona aşısı, Koronavirüs, Omicron, Korona, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:23 Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı 20:47 Karısı pideciye kaçınca kendini yere atıp sinir krizi geçiren adam, Müge Anlı'da börek yaptı Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü 14:50 ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

Son Dakika Haberleri
09:38 Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı
09:36 Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber
09:18 Asgari ücrette gündem "asgari geçim indirimi" oranları! İşte eski ve yeni AGİ tablosu!
09:09 Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti
09:03 Yöneylem Araştırma'dan seçim anketi: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 7.7 puan önünde
08:42 Kenan İmirzalıoğlu'nun "rahmetli oldu" dediği Arif Şentürk konuştu: Kenan arayıp özür diledi!
08:39 Kulislerden fısıltılar! İYİ Parti, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına nasıl bakıyor?
08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
08:31 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Ellerime değil sözlerime baksınlar
08:30 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? 9 Aralık Perşembe altın fiyatları
Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber Üç Kuruş kadrosuna dahil oluyor! Aras Bulut İynemli'den hayranlarına güzel haber         
09:37
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi         
13:07
Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
12:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 09:55:28. #1.11#
SON DAKİKA: Omicron, Delta varyantından dört kat daha bulaşıcı çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement