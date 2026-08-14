Ordu Şehir Hastanesi Açılıyor

Ordu'da sağlık hizmetlerinin kapasitesini önemli ölçüde artırması beklenen 1200 yataklı Ordu Şehir Hastanesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, dev sağlık kompleksinin yakın zamanda hizmete açılması planlanıyor.

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan Ordu Şehir Hastanesi, 1200 yatak kapasitesiyle Ordu ve çevre illere sağlık hizmeti sunacak önemli bir sağlık yatırımı olarak öne çıkıyor.

Hastanede 40 ameliyathane, 281 yoğun bakım yatağı ve 386 poliklinik bulunacak. Sağlık kompleksinde ayrıca tüp bebek merkezi, helikopter pisti ve kreş yer alacak. Hastaneyi kullanacak vatandaşlar için ise 2 bin araç kapasiteli kapalı otopark hizmet verecek.

Modern sağlık hizmetlerine uygun olarak inşa edilen hastanede yoğun bakım ve ameliyathanelerin yanı sıra fizik tedavi, biyomedikal, izole hasta odaları, engelli hasta odaları, kadın hastalıkları ve doğum klinikleri ile çok sayıda klinik birim ve poliklinik alanı bulunuyor.

1200 yatak kapasitesiyle hizmet verecek Ordu Şehir Hastanesi'nin faaliyete geçmesiyle birlikte kentte sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması, farklı branşlarda daha kapsamlı sağlık hizmeti sunulması ve ileri teknoloji gerektiren tedavilerin aynı merkezde yapılabilmesi hedefleniyor.

Hastanenin sahip olduğu 281 yoğun bakım yatağı ve 40 ameliyathane, özellikle yoğun bakım ve cerrahi hizmetlerinde önemli bir kapasite oluşturacak. 386 poliklinik ise günlük sağlık hizmetlerinin daha geniş bir kapasiteyle yürütülmesine imkan sağlayacak.

Ordu Valisi Muammer Erol, hizmete açılması için hazırlıkların sürdüğü hastanede incelemelerde bulundu. Hastanede gelinen son nokta hakkında yüklenici firma Proje Müdürü Yalçın Sekmen'den bilgi alan Vali Erol, yoğun bakım, ameliyathane, fizik tedavi, biyomedikal, izole hasta odaları, engelli hasta odaları, kadın hastalıkları ve doğum klinikleri ile poliklinik ve klinik birimleri gezdi.

Hastanenin hizmete açılması noktasında yoğun bir gayret gösterildiğini belirten Vali Erol, Ordu Şehir Hastanesinin kent için hayırlı olması temennisinde bulundu. Erol, emeği geçenlere teşekkür ederek Yalçın Sekmen'e plaket takdim etti.

İnceleme gezisine İl Sağlık Müdürü Emrah Çelenk ve Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Yılmaz da eşlik etti.