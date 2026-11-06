Organ Bağışı Haftası\'nda İzmir Buca\'da bağışçılar anısına fidan dikildi

İzmir'de Organ Bağışı Haftası kapsamında bağışçıların anısına fidanlar toprakla buluşturuldu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Orman Bölge Müdürlüğünün desteğiyle Buca ilçesi Zafer Mahallesi Olduruk mevkisindeki ağaçlandırma sahasında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte organ bağışının hayat kurtaran önemine ve ağaçlandırma çalışmalarına dikkati çekildi.

Program dahilinde organ bağışında bulunarak hastalara umut olan kişilerin aileleri, sağlık personeli ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları bir araya geldi.

Organizasyona katkı sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve bağışçı aileleri fidanları toprakla buluşturdu.