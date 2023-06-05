Orman işçisi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Orman işçisi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti

Orman işçisi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti

05.06.2023 19:39

Düzce'nin Yığılca ilçesinde orman üretim sahasında devrilen tomruğun altına kalan işçi yaşamını yitirdi.

Paşabükü mevkisinde orman emvali üretiminde çalışan Murat Ören, tomruk temizleme işlemleri sırasında üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ören'in cenazesi, Kırık köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA
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Düzce Üniversitesi, Murat Ören, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Orman işçisi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


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