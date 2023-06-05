Paşabükü mevkisinde orman emvali üretiminde çalışan Murat Ören, tomruk temizleme işlemleri sırasında üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ören'in cenazesi, Kırık köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Sağlık › Orman işçisi tomruğun altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika