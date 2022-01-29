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Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı - Son Dakika

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı

29.01.2022 08:45

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı Vali Erdinç Yılmaz: "Yeni varyant çok hızlı yayılıyor, dikkat etmezsek önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizde vaka sayılarında artış olma ihtimali yüksek görünüyor" Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan insidans haritasına göre vaka sayısında düşüş yaşanan...

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı

Vali Erdinç Yılmaz: "Yeni varyant çok hızlı yayılıyor, dikkat etmezsek önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizde vaka sayılarında artış olma ihtimali yüksek görünüyor"

OSMANİYE - Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan insidans haritasına göre vaka sayısında düşüş yaşanan Osmaniye'de korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, Omicran'a karşı vatandaşları uyardı. Mücadelede aşının da önemine dikkat çeken Yılmaz, yeni varyant Omicran'a karşı dikkat edilmediği takdirde önümüzdeki süreçte Osmaniye'de vaka sayılarında artışın olabileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasına göre 1-7 Ocak tarihleri arasında 100 binde 123,05 oranında seyreden vaka sayıları son hafta 100 binde 99,53 oranında açıklandı. Geçen hafta açıklanan vaka sayısı ile son hafta açıklanan vaka sayısı arasında 100 binde 23,52 oranında düşüş yaşanan Osmaniye'de korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda göreve geldiği ilk günden beri korona virüs denetimlerine katılan Vali Erdinç Yılmaz, yeni varyant olan Omicran'a karşı vatandaşları uyardı. Korona virüsle mücadelede Osmaniye'nin iyi durumda olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, "Şu anda iyi durumdayız fakat bu yeni varyant çok hızlı yayılıyor. Eğer çok dikkat etmezsek, hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmezsek önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizde bu artışın olma ihtimali yüksek görünüyor" dedi.

Mücadelede aşının da önemine dikkat çeken Vali Erdinç Yılmaz, "Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Şu anda iyi durumdayız fakat bu yeni varyant çok hızlı yayılıyor. Eğer çok dikkat etmezsek, hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmezsek önümüzdeki süreçte Osmaniye'mizde bu artışın olma ihtimali yüksek görünüyor. Dolayısıyla artış yaşanmadan hep beraber tedbirlere hassasiyetle uyalım ve aşılarımızı olalım. Biz Osmaniye olarak bu mücadeleyi çok başarılı bir şekilde sürdürdük. İnşallah bunu hep sürdürelim. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Denetimlerde Vali Erdinç Yılmaz'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık eşlik etti.

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı

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Sağlık Bakanlığı, Erdinç Yılmaz, Koronavirüs, Osmaniye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Osmaniye Valisi Yılmaz'dan Omicran uyarısı - Son Dakika


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