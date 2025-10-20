Osteoporozun Riskleri ve Önemi - Son Dakika
Osteoporozun Riskleri ve Önemi

20.10.2025 10:59
Prof. Dr. Erhan Şükür, osteoporozun önlenmesi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, halk arasında kemik erimesi olarak bilinen Osteoporoz'da, genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme ve hormonal değişikliklerin de etkili olduğunu söyledi.

Sakarya Özel Adatıp Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erhan Şükür, 20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü kapsamında kemik sağlığı ve osteoporoz hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Erhan Şükür, osteoporozun halk arasında 'kemik erimesi' olarak bilindiğini belirterek, "Bu hastalık kemiklerin daha kırılgan hale gelmesine yol açar. Özellikle ileri yaşlarda sık görülen bir durumdur ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir" dedi.

'RİSK FAKTÖRLERİNE DİKKAT'

Osteoporoz gelişiminde genetik yatkınlığın yanı sıra hareketsiz yaşam, yetersiz beslenme ve hormonal değişikliklerin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şükür, "Özellikle menopoz sonrası kadınlarda ve ileri yaşlardaki bireylerde risk daha yüksektir. Düzenli sağlık kontrolleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kemik sağlığı açısından büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

'ÖNLEM ALMAK MÜMKÜNDÜR'

Kemik sağlığını korumak için dengeli beslenmenin, kalsiyum ve D vitamini alımının, düzenli egzersizin ve güneş ışığından faydalanmanın destekleyici olduğunu belirten Şükür, "Osteoporoz tamamen önlenemese de erken dönemde alınacak önlemlerle kemik kaybının hızı azaltılabilir" dedi.

Dünya Osteoporoz Günü'nün toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Erhan Şükür, "Kemik sağlığını korumak her yaşta önemlidir. Düzenli kontroller ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla osteoporozun etkilerini azaltmak mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: DHA

