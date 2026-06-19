Ovacık’a Yeni Sağlık Tesisi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapımı tamamlanan 10 yataklı İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde Sağlık Bakanlığı yatırım programı kapsamında yapımı tamamlanan 10 Yataklı Ovacık İlçe Devlet Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet vermeye başladı. Son teknoloji tıbbi cihazlarla donatılan sağlık kompleksi, 15 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vatandaşlara hizmet sunmaya başladı. Yaklaşık 10 bin metrekare arsa alanı üzerine inşa edilen hastane, bin 347 metrekare oturum alanı ve 3 bin 900 metrekare kapalı kullanım alanına sahip iki bloktan oluşuyor. İlçenin sağlık hizmetlerindeki kapasitesini artırması hedeflenen tesiste, 10 yataklı yatan hasta servisi, acil servis, 2 hekimli Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, 4 yataklı diyaliz ünitesi ile Toplum Sağlığı Merkezi bulunuyor.

Modern altyapı ve donanımıyla hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesi, yaklaşık 7 bin 180 nüfusa sahip Ovacık ilçesi ile çevre yerleşimlerde yaşayan vatandaşlara sağlık hizmeti sunacak. Yeni tesis sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, hizmet kalitesinin artırılması ve sağlık hizmetlerinin yerinde ve etkin şekilde sunulması amaçlanıyor. - TUNCELİ