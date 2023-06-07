Papa Franciscus Karın Duvarı Operasyonu Geçirecek

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, karın duvarıyla alakalı bir operasyon geçireceği bildirildi.

Vatikan'dan yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı'nda genel kabul oturumunu yapan Papa'nın, bugünkü oturumun ardından Gemelli Hastanesine gideceği belirtildi.

Papa'ya burada öğleden sonra genel anestezi altında laparatomi ve plastik cerrahi tarafından karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, Papa'nın önceki operasyonuna bağlı karnındaki kesi yerinde gelişen fıtığın, bir süredir ağrı ve bazı tıkanıklık bulgularına yol açtığı, bu nedenle operasyonun gerekli hale geldiği, operasyonun ardından iyileşmenin birkaç gün süreceği ifade edildi.

İtalyan basını, Papa'nın operasyon ardından en az 2 gün hastanede kalacağını yazdı.

Papa Franciscus, dün sabah da Gemelli Hastanesine gitmiş ve bazı klinik testlerden geçmişti.

2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti

2013'te Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Papa Franciscus, 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, kısa süre önce de bu kez nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, bir süredir dizindeki rahatsızlık sebebiyle etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.