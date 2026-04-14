Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parkinson Hastalığı ve Yaşam Kalitesi

14.04.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanlar, Parkinson hastalığının yaşlı bireylerde yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediğini belirtti.

Medicana Sivas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, halk arasında hareket hastalığı olarak bilinen parkinsonun yaşam kalitesini etkilediğini belirtti.

Gökçe, yaptığı yazılı açıklamada, parkinsonun beyinde hareketleri kontrol eden sinir hücrelerinin zamanla dejenerasyona uğraması sonucu ortaya çıktığına dikkati çekti.

Hastalığın çoğunlukla yaşlanmaya bağlı geliştiğini vurgulayan Gökçe, özellikle 50 yaş sonrası görülme sıklığının arttığını ve nadiren de olsa daha genç yaşlarda ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Hastalığın temelinde hareket koordinasyonunda bozulma olduğunu belirten Gökçe, "Parkinson hastalarında hareketlerde yavaşlama, kaslarda sertlik, titreme, duruş bozukluğu ve denge kaybı gibi bulgular ön plandadır. Ancak titreme her hastada görülmeyebilir." açıklamasında bulundu.

Titremenin genellikle istirahat halinde ve çoğunlukla tek taraflı başladığını dile getiren Gökçe, zamanla vücudun diğer tarafına da yayılabileceğini aktardı.

Gökçe, bunun yanı sıra hastalarda öne eğilme, mimiklerde azalma, yürümede yavaşlama gibi belirtilerin de sık görüldüğüne dikkati çekti.

Dopamin üretiminden sorumlu sinir hücrelerinin zamanla kaybı, hastalığın ilerleyici bir seyir göstermesine neden olduğunu vurgulayan Gökçe, "Bu süreç genellikle yavaş ilerlediği için belirtiler başlangıçta hafif olabilir ve çoğu zaman gözden kaçabilir. Erken dönemde koku alma duyusunda azalma, uyku bozuklukları ve hafif hareket yavaşlığı gibi bulgular hastalığın habercisi olabilmektedir. Bu nedenle parkinson hastalığında erken belirtilerin fark edilmesi ve uzman değerlendirmesi, hastalığın seyrini kontrol altına almak açısından büyük önem taşımaktadır. Hastalarda terleme bozukluğu, ciltte yağlanma, ağrı, salya artışı, idrar problemleri, cinsel fonksiyon bozuklukları, depresyon ve ileri evrelerde bunama gibi farklı belirtiler de görülebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Parkinson, Sağlık, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 13:46:25. #7.12#
SON DAKİKA: Parkinson Hastalığı ve Yaşam Kalitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.