PAÜ Hastanesinde inme merkezi ve 512 kesitli tomografi cihazı hizmete girdi

Pamukkale Üniversitesine (PAÜ), Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfı (DOSAV) desteğiyle 512 kesitli bilgisayarlı tomografi (BT) cihazı kazandırıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, hastanede düzenlenen toplantıda, kentteki hayırseverlik kültürünün eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu hizmetlerinin gelişmesine önemli katkı sunduğunu söyledi.

Denizli'nin sanayicileri ve iş insanlarının ihtiyaç duyulan yatırımlara destek verdiğini belirten Köşger, yeni cihazın Denizli'deki vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör ise göreve geldiklerinde sağlık hizmetlerinde tespit ettikleri eksiklikleri gidermek için çalışma başlattıklarını belirtti.

Hastanede MR randevularının 8 aya kadar uzadığını, inme hastalarının müdahale için Eskişehir'e gönderilmek zorunda kaldığını ve bu sorunların çözümü için girişimlerde bulunduklarını ifade eden Güngör, Denizli Organize Sanayi Bölgesi ve DOSAV'ın desteğiyle hastaneye ileri teknoloji tomografi cihazı kazandırıldığını, cihazın 512 kesit görüntüleme kapasitesine sahip olduğunu ve sistemin 0,23 saniyede 16 santimetrelik alanı tarayabildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, iş adamları ve diğer ilgililerin katılımıyla hastanenin inme merkezi ile yeni MR cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Başhekim Yardımcısı ve İnme Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Muhammet Arslan, inmede ilk 6 saat içinde müdahalenin hayat kurtarabileceğini ve sakatlık riskini azaltabileceğini kaydetti.

Denizli'de günde ortalama 5-6 inme vakası görüldüğünü ifade eden Arslan, inme vakalarında özel kateterlerle damardaki pıhtının çıkarılabildiğini ve bu sayede kan akışının yeniden sağlanarak ölmek üzere olan beyin dokusunun kurtarılabildiğini ifade etti.