PFAPA Sendromu Uyarısı: Yüksek Ateşe Dikkat - Son Dakika
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Sağlık

PFAPA Sendromu Uyarısı: Yüksek Ateşe Dikkat

PFAPA Sendromu Uyarısı: Yüksek Ateşe Dikkat

Dr. Mahmut Ekici, PFAPA sendromunu ve yüksek ateş durumunda hekime başvurulması gerektiğini vurguladı.

12.12.2024 22:14
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Ebeveynlere PFAPA sendromu uyarısı: Yüksek ateşe dikkat

SİVAS - Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici PFAPA sendromu hakkında ebeveynleri uyardı.

Havaların soğumasıyla birlikte çocukların da hastalık oranlarında artışlar gözlemlendi. Sivas Medicana Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Ekici, genellikle çocukluk döneminde görülen, tekrarlayan ateş ataklarıyla kendini gösteren ve iyi huylu bir hastalık olan PFAPA sendromu hakkında bilgiler verdi. İlk kez 1987 yılında tanımlanan bu hastalığın genellikle 1,5 - 6 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğünü belirten Ekici, "Bu hastalıkta ateş dirençli olur ve bildiğimiz klasik ateş düşürücülerle zor düşer. Ateş atakları genelde 3-6 haftada bir meydana gelir ve 3-6 gün sürer. Ateş atakları sırasında bademcik ve boğaz bölgesinde bir kızarıklık, iltihaplanma olur ve genelde boyunda lenf bezlerinde şişlikler meydana gelir. Herhangi bir bakteriyel ya da viral enfeksiyon söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hastalık ataklarında herhangi bir antiviral dediğimiz virüs zıddı ajanı ya da antibiyotik dediğimiz bakteri zıddı antibiyotik ilacı kullanmamıza gerek yok. Bu hastalığın ciddi bir komplikasyonu yoktur. Bu hastalığa sahip çocukların büyüme ve gelişmeleri normaldir" dedi.

"Hastalığın ciddi bir komplikasyonu yoktur"

Ekici, atakların gayet normal olduğunu söyleyerek, "Bu hastalığın kısa ismi PFAPA sendromu. Özellikle 1,5 - 6 yaş arası çocuklarda gördüğümüz tekrarlayan ateş ataklarıyla bilinen bir hastalık. Bu hastalıkta ateş dirençli olur ve bildiğimiz klasik ateş düşürücülerle zor düşer. Ateş sıklığı 3-6 haftada bir meydana gelir. Ateş atakları sırasında genelde boğaz ve bademcik bölgesinde bir kızarıklık, iltihaplanma olur. Herhangi bir bakteriyel ya da viral enfeksiyon söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hastalık ataklarında herhangi bir antiviral dediğimiz virüs zıddı ajanı ya da antibiyotik dediğimiz bakteriye karşı bir antibiyotik ilacı kullanmamıza gerek yok. Çok nadiren de olsa atak esnasında ağız içinde aft denilen yaralar meydana gelir. Genelde 3-6 gün süreyle seyreden yüksek ateşle karakterizedir. Bu hastalığın ciddi bir komplikasyonu yoktur. Bu hastalığa sahip çocukların büyüme ve gelişme süreçleri normaldir" şeklinde konuştu.

"Yüksek ateşte hekime başvurulması gerekir"

Bu hastalın ateşli havaleyi özel olarak tetiklemediğini belirten Ekici, "Diğer ateşli hastalıklara göre özel olarak ateşli havaleyi tetiklemeyi artıracak bir bilgi yok. Ancak her ateşli durumda nasıl ki ateşli havale tetikleniyorsa bu hastalıkta meydana gelen ataklarda ortaya çıkan yüksek ateş esnasında da ateşli havale meydana gelebilir. Çocukta meydana gelen yüksek ateşte hekime başvurulması gerekir. Bu hastalığın en önemli tedavisi herhangi bir antibiyotik kullanılmaksızın sadece atak esnasında kortizon içeren bir ilacı damar yolundan veya tablet şeklinde vererek ateşi düşürebiliriz. Böylelikle dramatik şekilde ateş düşmeye başlar ve bir sonraki atağa kadar ateşi görmeyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık PFAPA Sendromu Uyarısı: Yüksek Ateşe Dikkat - Son Dakika

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