Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı - Son Dakika
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Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı

24.08.2022 15:11
Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı

Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı Çocuklarda ağız ve diş sağlığının düzenli şekilde devam etmesini sağlayacak, "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başladı Sağlık Bakanlığınca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla...

Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı

Çocuklarda ağız ve diş sağlığının düzenli şekilde devam etmesini sağlayacak, "Aile Diş Hekimliği" uygulaması başladı

KARABÜK - Sağlık Bakanlığınca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla kurulan aile diş hekimliği 3 pilot ilden biri olan Karabük'te hizmet vermeye başladı.

Çocukların düzenli diş hekimi kontrolünde koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamalarının yapılacağı bir sağlık hizmeti olan "Aile Diş Hekimliği" uygulaması Eskişehir, Kırşehir ile birlikte pilot il seçilen Karabük'te başladı. Aile Diş Hekimliğine aileleriyle birlikte giden 2-12 yaşlarındaki çocukların ağız ve diş sağlığı kontrollerini yaptırıyor. 9 diş hekiminin görevlendirdiği kentte ilk etapta uygulamadan 28 bin çocuk faydalanacak.

İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın Sağlık Bakanlığı tarafından 2023 yılı içerisinde tüm illere yaygınlaştırılmasının planlandığını belirtti.

Vatandaşların çocuklarının Aile Diş Hekimlerini e-nabız ve MHRS profilleri üzerinden öğrenebileceğini ifade eden Sarı, "Biz muayeneye gelen çocuklarımızın öncelikle mevcut ağız ve diş sağlıklarını ve dişlerinin mevcut durumunun tespitini sağlıyoruz. Bu tespitin ardından risk durumlarını belirliyoruz. Herhangi bir risk söz konusu ise bu riske karşı uygulanabilecek koruyucu tedbirlerin alınmasını sağlıyoruz. Tedavi gerekiyorsa ilgili hekime yönlendirme yapılıyor. Tedavi için yapılması gerekenler hakkında hastamız bilgilendiriliyor ve takipleri, bir sonraki periyotları hakkında yine gelen çocuklarımıza ve ailelerine bilgilendirme sağlanıyor" dedi.

Sarı, uygulama ile amaçlarının çocuklara ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek, diş bakımı, ağız hijyeni konusunda gerekli motivasyonu sağlamak, diş fırçası ve florürlü diş macunu kullanımı hususunda onlara bilinç kazandırmak ve koruyucu tedbirlerle ağız ve diş sağlığının düzenli şekilde devam etmesini sağlamak olduğunu ve böylelikle ileride oluşabilecek daha büyük sıkıntıların, rahatsızlıkların önlenmesi olduğunu aktardı.

Ailelerin uygulamadan memnun olduklarını kaydeden Sarı, "Bazen randevu konusunda ufak tefek aksaklıklar yaşanıyor ama pilot uygulama olduğu için bunları kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Bakanlığımızla sürekli irtibat halindeyiz. Herhangi bir aksaklık yaşandığında bakanlığımızla irtibata geçerek aksaklıkların düzeltilmesini sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

İki yaşından itibaren tüm çocukların ağız ve diş sağlığına ait verileri, dişleri ile ilgili durumları kayıt altına alındığını anlatan Sarı, böylelikle uygulamanın çocukların ileriki yaşantılarında ağız ve diş sağlığı ile sorun yaşadıklarında çözüme ulaşma noktasında da kolaylık sağlayacağını söyledi.

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Eskişehir'de 'aile diş hekimlikleri' çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı Eskişehir'de 'aile diş hekimlikleri' çocukların ağız bakımları için mesaiye başladı Karabük'te 'Aile Diş Hekimlikleri' çocukların ağız bakımlarına başladı Karabük'te 'Aile Diş Hekimlikleri' çocukların ağız bakımlarına başladı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Karabük, Pilot, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Pilot illerden biri olan Karabük'te aile diş hekimlerinin çocuklar için mesaisi başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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