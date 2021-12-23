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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

23.12.2021 14:32

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor Hastane yönetiminden çocuğun durumuna ilişkin açıklama Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin hastane yönetimi açıklama yaptı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

Hastane yönetiminden çocuğun durumuna ilişkin açıklama

GAZİANTEP - Gaziantep'te pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan Asiye Ateş'in sağlık durumuna ilişkin hastane yönetimi açıklama yaptı. Kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiğini söyleyen başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, ilk geldiği ana göre genel durumunun daha iyi olduğunu söyledi.

Gaziantep'te bir sitenin bahçesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor. Dün ilk olarak Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ateş, durumunun ağırlaşması üzerine kentteki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastane yönetimi sosyal medyada gündem olan kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Hastane Başhekimi Dr. Beyhan Tahmazoğlu, Asiye'nin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, ilk geldiği ana göre şuan ki durumunun daha iyi olduğunu açıkladı.

"Hayati tehlikesi devam ediyor"

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Ateş'in önünde kritik 3-4 günlük bir sürecin olduğunu aktaran Tahmazoğlu, "Çocuğun hayati tehlikesi ve genel durumu dün daha kötüydü. Geldiğinde şuuru kapalıydı. Kafasında ve yüz bölgesinde saldırıya bağlı doku defektleri oluşmuştu. Hatta kemik dokuda, beyin bölgesinde ciddi derecede kemik defekti oluşmuştu. Beyin dokusunda ısırık izleri mevcuttu. Bir dizi ameliyat ve operasyon geçirdi. Şuanda da genel durumu daha iyi. Şuuru açık. Yani çocuk ilk durumuna göre çok daha iyi. Ancak çocuğun hayati tehlikesi ciddi manada devam ediyor. Çünkü enfekte yaralar var" dedi.

"Yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmeli"

Kız çocuğunun Estetik ve Beyin Cerrahi açısından yeni operasyonlar geçirebileceğini paylaşan Tahmazoğlu, "Daha sonraki süreci zaman gösterecek. Fakat hem kalıcı hasar yönünden hem hayati tehlike yönünden şuanda risk devam ediyor. Ense bölgesinde kemik dokuda kayıp var. Yoğunda bakımda yakın takipte tutacağız. Antibiyotik tedavisi alıyor. Hayati tehlikesi ciddi manada sürüyor. Özellikle sağ kulak bölgesinde tamamen kayba uğrayacak kısımlar var. Özellikle yüz felci ve işitme kaybı yönünden takip edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor
Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor

Gaziantep, Hastane, Pitbull, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'nin hayati tehlikesi sürüyor - Son Dakika
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