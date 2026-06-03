Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat!

Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat!
03.06.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzm. Dr. Baran Şen, plaj sporlarının sakatlık riskini artırdığını ve önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Acıbadem Kent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Baran Şen, yaz aylarının vazgeçilmez aktiviteleri arasında yer alan plaj sporlarının, eğlenceli olduğu kadar ciddi sakatlık risklerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Çıplak ayakla spor yapmanın risk oluşturduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şen, "Ayağın yeterince desteklenmemesi denge kaybına yol açar. Mümkünse destekleyici spor ayakkabıları tercih edilmeli. Ayrıca çok gevşek kum yerine daha sert ve dengeli zeminler seçilmeli" dedi.

Uzm. Dr. Baran Şen, özellikle kum zeminde yapılan sporların diz ve ayak bileği yaralanmalarına zemin hazırladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Yaz mevsimiyle birlikte sahillerde yoğunlaşan voleybol, futbol ve koşu gibi aktivitelerin kontrolsüz yapıldığında sakatlanmalara davetiye çıkardığını ifade eden ortopedist Şen, şöyle konuştu:

"Kum zemin her ne kadar yumuşak gibi görünse de dengesiz yapısı nedeniyle ayak bileği burkulmaları ve diz bağ yaralanmaları açısından risklidir. Özellikle ani yön değiştirme ve zıplama içeren hareketler bu riski artırır. Plaj sporları öncesinde yapılan en büyük hatalardan biri ısınma hareketlerini atlamaktır. Kaslar yeterince hazırlanmadan yapılan ani hareketler, kas zorlanmaları ve bağ yaralanmalarına neden olabilir. En az 10-15 dakikalık ısınma egzersizleri sakatlık riskini önemli ölçüde azaltır."

"Uygun ayakkabı ve zemin seçimi önemli"

Çıplak ayakla spor yapmanın da risk oluşturduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şen, ayağın yeterince desteklenmemesinin denge kaybına yol açabileceğini söyledi. Sakatlanmalara karşı destekleyici spor ayakkabılarının tercih edilmesini öneren Uzm. Dr. Şen, ayrıca spor aktiviteleri için çok gevşek kum yerine daha sert ve dengeli zeminlerin seçilmesini tavsiye etti.

"Sakatlık sonrası buz uygulaması şart"

Uzm. Dr. Şen, muhtemel bir burkulma ya da zorlanma durumunda ilk müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Şen, "İlk 24 saat içinde buz uygulaması, dinlenme ve etkilenen bölgenin yukarıda tutulması şişliği azaltır. Ancak ağrı ve hareket kısıtlılığı devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" diye konuştu.

"Kontrolsüz spor kalıcı hasar riski oluşturur"

Uzm. Dr. Şen, plaj sporlarının bilinçli yapılmadığında uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı. Özellikle daha önce diz ya da ayak bileği sakatlığı geçirmiş kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi halde menisküs yırtıkları ya da bağ kopmaları gibi ciddi tablolar ortaya çıkabilir. Yaz aylarında spor yaparken keyfinizin kaçmasını istemiyorsanız bilinçli hareket edin. Basit önlemler alarak ciddi sakatlıkların önüne geçebilirsiniz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, salonda “Hain Kemal“ sloganı atanları böyle susturdu Özgür Özel, salonda "Hain Kemal" sloganı atanları böyle susturdu
Brezilya Milli Takımı’nı taşıyan uçak vaftiz edildi Brezilya Milli Takımı'nı taşıyan uçak vaftiz edildi
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi 16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Özgür Özel’in CHP Genel Merkez’deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler Özgür Özel'in CHP Genel Merkez'deki arbedeyle ilgili ilk kez açıkladığı detay: Bellerinde kasaturalarla geldiler
İmzayı attı İşte Tedesco’nun yeni takımı İmzayı attı! İşte Tedesco'nun yeni takımı

11:16
Galatasaray’da ayrılık Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek’e de söyledi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi
11:04
AK Parti’de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı
10:50
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu’na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti
10:32
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
Marketlerde kapış kapış satılan ürün zehir çıktı
10:05
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan görevlendirme “Kurultayda para dağıttım“ demişti
Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan görevlendirme! "Kurultayda para dağıttım" demişti
09:52
Sivas’ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Sivas'ta KKKA bir can daha aldı, 2 evlat öksüz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 11:41:17. #7.12#
SON DAKİKA: Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.