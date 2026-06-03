Plaj Sporlarında Sakatlık Riskine Dikkat!

Acıbadem Kent Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Baran Şen, yaz aylarının vazgeçilmez aktiviteleri arasında yer alan plaj sporlarının, eğlenceli olduğu kadar ciddi sakatlık risklerini de beraberinde getirdiğini söyledi. Çıplak ayakla spor yapmanın risk oluşturduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şen, "Ayağın yeterince desteklenmemesi denge kaybına yol açar. Mümkünse destekleyici spor ayakkabıları tercih edilmeli. Ayrıca çok gevşek kum yerine daha sert ve dengeli zeminler seçilmeli" dedi.

Uzm. Dr. Baran Şen, özellikle kum zeminde yapılan sporların diz ve ayak bileği yaralanmalarına zemin hazırladığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Yaz mevsimiyle birlikte sahillerde yoğunlaşan voleybol, futbol ve koşu gibi aktivitelerin kontrolsüz yapıldığında sakatlanmalara davetiye çıkardığını ifade eden ortopedist Şen, şöyle konuştu:

"Kum zemin her ne kadar yumuşak gibi görünse de dengesiz yapısı nedeniyle ayak bileği burkulmaları ve diz bağ yaralanmaları açısından risklidir. Özellikle ani yön değiştirme ve zıplama içeren hareketler bu riski artırır. Plaj sporları öncesinde yapılan en büyük hatalardan biri ısınma hareketlerini atlamaktır. Kaslar yeterince hazırlanmadan yapılan ani hareketler, kas zorlanmaları ve bağ yaralanmalarına neden olabilir. En az 10-15 dakikalık ısınma egzersizleri sakatlık riskini önemli ölçüde azaltır."

"Uygun ayakkabı ve zemin seçimi önemli"

Çıplak ayakla spor yapmanın da risk oluşturduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Şen, ayağın yeterince desteklenmemesinin denge kaybına yol açabileceğini söyledi. Sakatlanmalara karşı destekleyici spor ayakkabılarının tercih edilmesini öneren Uzm. Dr. Şen, ayrıca spor aktiviteleri için çok gevşek kum yerine daha sert ve dengeli zeminlerin seçilmesini tavsiye etti.

"Sakatlık sonrası buz uygulaması şart"

Uzm. Dr. Şen, muhtemel bir burkulma ya da zorlanma durumunda ilk müdahalenin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Şen, "İlk 24 saat içinde buz uygulaması, dinlenme ve etkilenen bölgenin yukarıda tutulması şişliği azaltır. Ancak ağrı ve hareket kısıtlılığı devam ediyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı" diye konuştu.

"Kontrolsüz spor kalıcı hasar riski oluşturur"

Uzm. Dr. Şen, plaj sporlarının bilinçli yapılmadığında uzun vadeli sağlık sorunlarına neden olabileceğini vurguladı. Özellikle daha önce diz ya da ayak bileği sakatlığı geçirmiş kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aksi halde menisküs yırtıkları ya da bağ kopmaları gibi ciddi tablolar ortaya çıkabilir. Yaz aylarında spor yaparken keyfinizin kaçmasını istemiyorsanız bilinçli hareket edin. Basit önlemler alarak ciddi sakatlıkların önüne geçebilirsiniz." - İZMİR