Politico: ABD'de Muhtemelen Yine Kovid-19 Test Kiti Sıkıntısı Yaşanacak - Son Dakika
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Politico: ABD'de Muhtemelen Yine Kovid-19 Test Kiti Sıkıntısı Yaşanacak

24.03.2022 18:38
Politico: ABD'de Muhtemelen Yine Kovid-19 Test Kiti Sıkıntısı Yaşanacak

NEW YORK, 23 Mart (Xinhua) — Makalede, Halk Sağlığı Laboratuvarları Derneği CEO'su Scott Becker'ın ülkenin, geçen yaz test talebinin düştüğü ve test üreticilerinin üretimi azalttığı zaman yaptığı hataları tekrarladığı şeklindeki sözlerine yer verildi. Becker, "Sanki bu pandemi sırasında bir sistem olarak kesinlikle hiçbir şey öğrenmemişiz gibi" dedi. Makaleye göre endişe, Joe Biden yönetiminin Kongre'yi yakında […]

NEW YORK, 23 Mart (Xinhua) — Makalede, Halk Sağlığı Laboratuvarları Derneği CEO'su Scott Becker'ın ülkenin, geçen yaz test talebinin düştüğü ve test üreticilerinin üretimi azalttığı zaman yaptığı hataları tekrarladığı şeklindeki sözlerine yer verildi. Becker, "Sanki bu pandemi sırasında bir sistem olarak kesinlikle hiçbir şey öğrenmemişiz gibi" dedi.

Makaleye göre endişe, Joe Biden yönetiminin Kongre'yi yakında 22 milyar ABD dolarından fazla ek kaynak sağlamaması halinde, yönetimin aralarında ilaçlar, aşılar, maskeler ve testlerin bulunduğu yeni Kovid-19 ile mücadele malzemeleri satın alamayacağı yönünde uyarmasından kaynaklanıyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Sağlık Politico: ABD'de Muhtemelen Yine Kovid-19 Test Kiti Sıkıntısı Yaşanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Politico: ABD'de Muhtemelen Yine Kovid-19 Test Kiti Sıkıntısı Yaşanacak - Son Dakika
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