"Prematüre bebekler düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor" uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kahveci, "Prematüre bebeklerin önemli kısmı düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor. Dünyada bebeklerin yüzde 10'a yakını prematüre olarak dünyaya geliyor." dedi.

Hastanenin Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi sorumlusu da olan Kahveci, gazetecilere yaptığı açıklamada, prematüre doğumların önlenmesi açısından annelerin hamilelik dönemlerinde düzenli takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kentin yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamından hasta kabul ettiklerini anlatan Kahveci, "94 yatak kapasitemiz var. Yaklaşık 20 ilden hasta kabul ediyoruz. Her türlü hasta ve çok küçük bebeklerin yatırıldığı ileri merkeziz. Merkezimizde bütün yan dallarımız ve uyum odalarımız mevcut. Anne otelimiz de ultra lüks düzeyde." dedi.

Kahveci, hastanede çocuk yan dal uzmanları, hekimler, hemşire, ebe ve sağlık personeliyle özverili çalıştıklarını belirterek, hastane yönetimine hizmetlerin sunulmasında sağladıkları destekten dolayı teşekkür etti.

Doğum yapacak annelere tavsiyelerde bulunan Kahveci, şunları kaydetti:

"Evde doğumların olmaması, bütün doğumların hastanede yapılması ve annelerin hamilelikte profesyonelce düzenli takip edilmesinin prematürenin önlenmesinde büyük önemi var. Prematüre bebeklerin önemli kısmı düzenli takip edilmeyen hamilelikten doğuyor. Dünyada bebeklerin yüzde 10'a yakını prematüre olarak dünyaya geliyor. Bu topluma ve insanlara çok büyük ekonomik yük oluşturuyor."

Kahveci, prematüre doğum sonrası bebekleri takip ettiklerini ifade ederek, prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra da tedavi ve takiplerinin ihmal edilmemesini istedi.

Prematüre doğumdan sonra taburcu olanların düzenli takibe gelmemesi durumunda bebekte oluşacak problem ve hastalıkları takip ve tedavi edemediklerini aktaran Kahveci, anne ve babalara bu konuda önemli görev düştüğünü dile getirdi.

Hamile kadınlar hastanenin "anne oteli"nde takip ediliyor

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör de hastanede 94 yataklı yenidoğan yatağın bulunduğunu ve ihtiyaca göre bu sayının arttığını belirterek, bu hizmetin yanında 36 yataklı anne oteliyle gebeleri takip ettiklerini söyledi.

Yenidoğan ünitesi sorumlu ve çalışanlarına hizmetlerinden dolayı olayı teşekkür eden Tör, "Yoğun bakım ve taburculuk arasında anne ile bebeğin uyumunu sağlamak amaçlı anne gözlem odamız ve anne bebek yanı dediğimiz uyum odalarımız mevcut. Bu, hastanemiz için üst düzey hizmet." dedi.

Yenidoğan yoğun bakımda bebeği tedavi gören Zeynep Naz da hastanedeki hizmetlerden memnun kaldığını anlatarak, "26 haftalık hamileyken buraya getirildim, 3'üncü haftada doğum yaptım, bebeğimi sağlıklı şekilde büyüttüler, şu an uyum odasına geçtim. Doktor, hemşire ve personele çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hastane yönetimi bebekleri tedavi gören annelere bebekleri için çeşitli giysi ve çeşitli hediyeler verdi.