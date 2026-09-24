Prof. Dr. Adem Küçük, çevre kirliliği ve sigaranın romatizmayı tetiklediğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Prof. Dr. Adem Küçük, çevre kirliliği ve sigaranın romatizmayı tetiklediğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Adem Küçük, çevre kirliliği ve sigaranın romatizmayı tetiklediğini söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEÜ Tıp Fakültesi'ndeki Hasta-Hekim Buluşması'nda Prof. Dr. Adem Küçük, çevresel kirlilik ve sigaranın romatizmal hastalıkları tetiklediğini söyledi. Küçük, erken tanıyla eklem hasarının önlenebildiğini, belirtilerde vakit kaybetmeden uzmana gidilmesi gerektiğini belirtti.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Tıp Fakültesi Romatoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Adem Küçük, "Eskiden hava daha temizdi, romatolojik hastalıklar daha azdıa ama artık çevresel kirlilik önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Çevresel kirliliğin romatizmal hastalıkları tetiklediği anlaşıldı." dedi.

Prof. Dr. Adem Küçük, NEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hasta-Hekim Buluşması" programında, romatizmal hastalıkların belirtileri, tarihsel gelişimi ve tedavideki yeniliklere ilişkin sunum yaptı.

Romatizmal hastalıkların tanısında yaşanan gecikmelere dikkati çeken Prof. Dr. Küçük, toplumda farkındalık oluşturmanın önemini vurguladı.

Küçük, hastaların doğru tanıya ulaşana kadar farklı branşları gezmek zorunda kaldığını belirterek, "Bazen doktora ulaşmak kolay olmayabiliyor. Tanı gecikince hastalar çeşitli problemler yaşıyor. Bunları aşmamız ancak toplumun bilinçlenmesiyle olur. Bu toplantılarla ve sosyal medya vasıtasıyla farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

"Sigaradan uzak durulduğunda romatizma riski düşecektir"

Romatolojik hastalıkların insanlık tarihi kadar eski olduğuna dikkati çeken Küçük, şöyle konuştu:

"Bu hastalıklar aniden bir trafik kazası gibi ortaya çıkmıyor. Bir belli bir süreç var. Mesela çevre ve hava kirliliği. Eskiden hava daha temizdi, romatolojik hastalıklar azdı ama artık çevresel kirlilik önemli bir sağlık sorunu olmaya başladı. Çevresel kirliliğin romatizma hastalığını tetiklediği anlaşıldı. Sigara sadece akciğer ve kalp rahatsızlıklarına yol açmıyor, antikor oluşumunu ve romatizmal hastalıkları da doğrudan tetikliyor. Çevresel etkenleri kontrol altına almamız şart. Kilo verildikçe ve sigaradan uzak durulduğunda romatizma riski düşecektir."

Erken tanı eklem hasarını önlüyor

Prof. Dr. Küçük, günümüzde gelişen tedavi seçenekleri sayesinde kalıcı eklem hasarlarının önüne geçilebildiğini, eklemlerde şişlik, kızarıklık ve bel ağrısı gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Etkinlik, Prof. Dr. Adem Küçük'ün katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

Kaynak: AA
Adem KüçükGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mardin’de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu’ya ulaştı Araç o sırada Ankara’daydı Mardin'de kesilen 40 bin liralık ceza Bolu'ya ulaştı! Araç o sırada Ankara'daydı
Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı Esnafın müdahalesiyle yakalandı Maskeli soyguncu kuyumcuda ateş açtı! Esnafın müdahalesiyle yakalandı
ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor ABD’nin Büyükelçisi Barrack: S-400 ve F-35 konusunda Kongre çalışıyor
Manisa Şehzadeler’de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı Manisa Şehzadeler'de komşusunun kapısını matkapla kıran kadın gözaltına alındı
17:51
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
Çürük denen cami 4 gündür yıkılamıyor
17:21
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
Ordulu kadının paylaşımı izleyenleri ikiye böldü
16:21
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu Korkunç kaza kamerada
Çöp kamyonunun altında kalan 20 yaşındaki gencin acı sonu! Korkunç kaza kamerada
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 17:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Adem Küçük, çevre kirliliği ve sigaranın romatizmayı tetiklediğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei