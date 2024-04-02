Prof. Dr. Altuntaş: "Kanser tedavisinde başarı oranları yüzde 80'e çıktı"
"Geçen yıl 6 bin civarında kök hücre nakli var"
ANKARA - Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanser tedavisinde başarı oranının yüzde 80'lere çıktığını ve bu sayının giderek iyileştiğini söyledi.
Dünya Aferez Birliği tarafından, 1-7 Nisan "Ulusal Kanser Haftası" dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu dile getirerek, "Aslında bir sihirli bir formül yok. Formül; en önemli risk faktörlerinden alkol ile sigara ve tütün mamullerini kullanmamak. Sigara, en az yirminin üzerinde kanserin ana faktörüdür ama akciğer kanserinde en önemli risk faktörüdür. Bir diğer risk faktörü ise obezitedir. Bakıldığı zaman obezitenin toplumda önemli bir problem olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle kanseri önlemek için obeziteyi önlememiz lazım. Bunun dışında ise hareket etmek ve beslenmeye dikkat etmek gerekir" diye konuştu.
Altuntaş, erken teşhisin hayat kurtardığına dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı ve ücretsiz Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerine başvurulması gerektiği uyarısında bulundu.
"Kanser tedavisinde başarı oranları yüzde 80'e çıktı"
Kanser tedavisinde başarı oranının yüzde 80'lere çıktığını ifade eden Altuntaş, "Bu büyük bir rakamdır ve her geçen gün bu rakamlar iyileşmektedir. Bu nedenle hastaları umutsuzluğa sevk etmemek lazım. Kanser merkezleri, hastaneler ve özel tıp merkezlerimiz dahil olmak üzere ülkemizin kanser altyapısı son derece güçlüdür" dedi.
Altuntaş, sağlık teknolojisinin gelişmesiyle birlikte son dönemde yapılan ilaç çalışmaları sonucu ortaya çıkan bazı ilaçlar sayesinde artık kanser hastalığının kronik hale evrildiğini kaydetti.
"Geçen yıl 6 bin civarında kök hücre nakli var"
Türkiye'nin kanser yönetiminde dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesi olduğunu belirten Altuntaş, "Kişi başı geliri 20 bin dolar ve üzerinde olan ülkelere bakıldığı zaman rakamlar milyonda 60'ın üzerinde. Kendi nüfusumuza baktığımız zaman geçen yıl biz de 6 bin civarında kök hücre nakli var. Kök hücre kategorisinde gelişmiş ülkelerin standartlarını yakalamışız. Bizim gelişmişlik düzeyimize bakıldığı zaman ise çok öndeyiz" açıklamasında bulundu.
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Altuntaş: Kanser tedavisinde başarı oranları yüzde 80'e çıktı - Son Dakika
Türk sinemasının ünlü ismi Türker İnanoğlu, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Gazeteci Cüneyt Özdemir, İnanoğlu'nun hastaneye kaldırıldığını duyurdu ve sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme yapacağını belirtti. Ancak İnanoğlu'nun eski eşi Filiz Akın, sosyal medya üzerinden vefat ettiğini açıkladı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 58 yaşındaki bir kişi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, kişinin kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi. Cenaze, İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dünya Aferez Birliği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kanser tedavisinde Türkiye'de geçen yıl 100'ün üzerinde merkezde yaklaşık 6 bin kök hücre nakil işleminin yapıldığını bildirdi. Altuntaş, kanserin kronik bir hastalığa dönüştüğünü ve ilerleyen teknoloji ve yapay zeka ile erken teşhisin daha kolay ve doğru sonuçlarla yapılabileceğini belirtti. Ayrıca, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kanserin önlenmesinde önemli bir rol oynadığını vurguladı.
Bodrum Sağlık Vakfı, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında özel öğrencileriyle birlikte tişört boyama etkinliği düzenledi. Kairaba Bodrum Imperial Otel, Myndos ve Turgutreis Lions Kulübü üyeleri, vakıf yönetim kurulu üyeleri, vakıf öğrencileri, aileleri ve gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte tişörtler renkli ve hayal gücüyle boyandı. Bodrum Sağlık Vakfı, Tohum Otizm Vakfı'nın kampanyasının destekçisi olduğunu belirtti.
İngiltere'de geçen yıl 1,5 milyonu aşkın hasta, acil servislerde 12 saat veya daha uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum ise haftada ortalama 268'den fazla hastanın ölümüne neden oldu. Kraliyet Acil Tıp Üniversitesi'nin araştırması, hastanelerin kaza ve acil durum servislerinde 12 saat ve üzeri bekleme süreleri nedeniyle 2023 yılında 14.000 civarında ek ölüm gerçekleştiğini tahmin ediyor. Araştırma sonuçlarına göre, hastanelere kabul edilmeden önce 8 ila 12 saat bekletilen her 72 hastadan biri, önlenebilecek sebeplerle hayatını kaybediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri kurumu, hastaların yüzde 76'sının 4 saat içinde hastaneye kabul edilmesi, nakledilmesi veya taburcu edilmesine yönelik bir hedef belirlemişti. Ancak araştırma, bu hedefin tutturulamadığını ve bakım hizmetlerindeki eşitsizliklerin ve ölümlerin devam etmemesi için hastanelere yatırım yapılması ve acil servislerin rahatlatılması gerektiğini vurguluyor.
Osmaniye'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, süt ve süt ürünü üreten bir firmada gerçekleştirdikleri denetimde, sağlıksız koşullarda depolanan son kullanma tarihi geçmiş 1 ton 432 kilogram peynir ele geçirdi. Ekipler, ürünlere el koyarak imha edilmeleri için firmaya idari işlem başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?