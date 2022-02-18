Toplantıya katılanlar
Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklaması
TURKOVAC Aşılama Ergen Çalışması Sorumlu Araştırmacısı Prof. Dr. Aslınur Parlakay'ın açıklaması
Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara'nın gazetecilerin sorularını cevaplaması
ANKARA - Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hastanesi'nde ergenlerde TURKOVAC aşılama çalışması başlaması dolayısıyla basın toplantısı düzenlendi. (1)
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Prof. Dr. Aslınur Parlakay: '(TURKOVAC) Çalışmamızı bugün pilot olarak 16-18 yaş grubunda başlatıyoruz' - Son Dakika