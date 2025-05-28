İyileşme Burada Başlar programına katılan Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, tiroid bezinin yaşam enerjisini sağlayan hayati bir organ olduğunu söyledi. Türkiye'de tiroid hastalıklarının yaygın olduğunu belirten Üzüm, en çok Karadeniz ve Doğu bölgelerinde görüldüğünü ifade etti. Hipotiroid ve hipertiroidin farklı belirtilerine dikkat çeken Üzüm, Haşimato'nun özellikle kadınları etkilediğini vurguladı.
Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm, tiroid bezinin yaşam enerjisinde merkezi rol oynadığını belirterek "Tiroid, yaşam enerjimizi sağlayan bir organdır" dedi. Türkiye'de tiroid hastalıklarının görülme sıklığının fazla olduğunu vurgulayan Üzüm, " Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha sık rastlanıyor" ifadelerini kullandı.
Tiroidin az çalışması durumunda kilo artışı ve unutkanlığın görülebildiğini belirten Üzüm, yaşlılarda bu durumun demans gelişimini hızlandırabileceğini söyledi. Tiroidin fazla çalışması halinde ise çarpıntı, terleme ve titreme gibi belirtilerin yaşandığını ifade etti.
Tiroid hormonlarının gebelikte hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Üzüm, her nodülü olan hastanın ameliyat edilmesinin gerekmediğini belirtti. "Hipotiroid tedavisi kolaydır, ama kalıcıysa ömür boyu sürer. Hipertiroid tedavisinde kullandığımız ilaçlar ise o kadar masum değil" diyen Üzüm, Haşimato hastalığının kadınlarda daha sık görüldüğüne dikkat çekti.
Tiroid nodüllerinin oluşmasında iyot eksikliğinin temel faktör olduğunu belirten Prof. Dr. Üzüm, tuzun pişirme sonrasında eklenmesinin daha sağlıklı olduğunu da vurguladı.
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