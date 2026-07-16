Prof. Dr. Burak Turna, Roma\'da Misafir Öğretim Üyesi Olacak

Ürolog Prof. Dr. Burak Turna, ürolojik onkoloji ve robotik cerrahi alanındaki uluslararası çalışmaları nedeniyle Avrupa'nın en saygın onkoloji merkezlerinden biri olan İtalya'nın Roma kentindeki Regina Elena Ulusal Kanser Enstitüsü'ne (IRE) Misafir Öğretim Üyesi olarak davet edildi. Prof. Dr. Turna, 2026-2029 yılları arasında sürdüreceği görev kapsamında bilimsel araştırmalara katkı sunacak, eğitim faaliyetlerinde yer alacak ve uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine destek verecek.

Acıbadem Kent Hastanesi Robotik Cerrahi Direktörü Prof. Dr. Burak Turna'nın görev yapacağı İtalya'nın başkenti Roma'da faaliyet gösteren Regina Elena Ulusal Kanser Enstitüsü, kanser tanı ve tedavisi ile onkoloji araştırmalarında Avrupa'nın önde gelen referans merkezleri arasında yer alıyor. Klinik uygulamaları ileri bilimsel araştırmalarla bir araya getiren enstitü, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, robotik cerrahi ve kişiselleştirilmiş kanser tedavileri alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde önemli bir konuma sahip bulunuyor.

Prof. Dr. Burak Turna, 2026-2029 yılları arasında yürüteceği misafir öğretim üyeliği kapsamında ürolojik onkoloji ve robotik cerrahi alanlarında eğitimler verecek, ileri cerrahi teknolojilerine yönelik araştırmalarda görev alacak ve farklı ülkelerden bilim insanlarıyla ortak projeler geliştirecek.

"Bu görev Türk Tıbbına duyulan güvenin göstergesi"

Görevlendirmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Prof. Dr. Burak Turna, şunları söyledi:

"Avrupa'nın en saygın kanser merkezlerinden biri tarafından bu göreve davet edilmek benim için büyük bir onur. Bu görevin yalnızca kişisel bir akademik başarı değil, aynı zamanda Türk tıbbının ve ülkemizdeki robotik cerrahi birikiminin uluslararası alanda gördüğü güvenin de önemli bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Önümüzdeki üç yıl boyunca hem ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye hem de edineceğimiz bilimsel bilgi ve deneyimleri Türkiye'deki hastalarımızın yararına kullanmaya devam edeceğiz."

Prof. Dr. Turna'nın görev süresince uluslararası araştırma projelerinde yer alması, genç cerrahların eğitimine katkı sunması, multidisipliner kanser çalışmalarında görev alması ve robotik cerrahide geliştirilen yeni teknolojilerin klinik uygulamalarına yönelik bilimsel faaliyetler yürütmesi planlanıyor.

Uluslararası görevlendirmenin, Türkiye ile Avrupa'nın önde gelen kanser merkezleri arasındaki bilimsel iş birliklerinin güçlenmesine katkı sağlamasının yanı sıra, Türk ürolojisi ve robotik cerrahi alanındaki akademik birikimin uluslararası platformlarda daha görünür hale gelmesine de önemli katkı sunması bekleniyor. - İZMİR