Prof. Dr. Ergönül iklim krizinin yaşanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prof. Dr. Ergönül iklim krizinin yaşanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Prof. Dr. Ergönül iklim krizinin yaşanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, COP 31'de iklim değişikliğinin halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Ergönül, kene ve sivrisinek gibi taşıyıcıların yaşam alanlarının değişebileceğini, bu nedenle erken izleme ve uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu vurguladı.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, enfeksiyon hastalıklarından göçe, gıda güvenliğinden toplumsal eşitsizliklere kadar pek çok alanı etkileyen küresel bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Ergönül, "İklim krizi artık bir öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu" dedi.

KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, COP 31 bünyesinde gerçekleştirdiği 'İklim Krizi ve Halk Sağlığı Yanıtı' başlıklı konuşmasında, iklim değişikliğinin ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki giderek derinleşen etkilerini değerlendirdi. "Artık akademik bir varsayım değil, sonuçlarını yaşıyoruz" sözleriyle iklim krizinin günümüzdeki etkilerine dikkat çeken Ergönül, artan sıcaklıkların, kuraklığın, sellerin, orman yangınlarının ve değişen yağış düzenlerinin halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi.

İklim krizinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerine de değinen Ergönül, sıcaklık ve nem koşullarındaki değişimlerin kene ve sivrisinek gibi hastalık taşıyıcılarının yaşam alanlarını etkileyebildiğini belirtti. Ergönül'ün paylaştığı bilgilere göre bilimsel projeksiyonlar, 2050 yılına kadar bazı taşıyıcı türlerin yeni coğrafyalarda yaşamaya elverişli koşullar bulabileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda KUISCID'in California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) iş birliğiyle geliştirdiği Ekolojik Araştırma Ağı, hayvanlar, hastalık taşıyıcıları ve çevresel değişimler arasındaki ilişkileri inceleyerek zoonotik hastalık risklerinin erken dönemde belirlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yürütülen çalışmalar, iklim değişikliğinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerinin bilimsel verilerle izlenmesi ve olası halk sağlığı tehditlerine karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

'HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLERİN HEPSİ BİRBİRİYLE BAĞLANTILI'

İklim krizinin diğer küresel sorunlardan bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan Ergönül, "Halk sağlığına yönelik tehditlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. İklim krizi, ekosistem kaybı, su ve gıda kıtlığı, ekonomik sorunlar, göç hareketleri ve sosyoekonomik eşitsizlikler birbirini etkileyen süreçler" dedi.

Gelecekteki halk sağlığı krizlerine karşı hazırlıklı olmanın önemine değinen Ergönül, bilimsel verilerin etkin kullanılması, yapay zeka destekli analizlerin geliştirilmesi, uluslararası araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ve erken müdahale sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. İklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadelede önleyici yaklaşımların önemine dikkat çeken Ergönül, "Ekolojik değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, olası risklerin önceden belirlenmesi ve bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlık açısından kritik" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Önder ErgönülGüncelSağlıkÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babası fon soruşturmasında gözaltında Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı Babası fon soruşturmasında gözaltında! Otelde kaydedilen görüntüler tartışma yarattı
Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı İşte konuşulan rakam Ankara kulislerinden asgari ücret rakamı sızdı! İşte konuşulan rakam
11 aylık bebek diri diri gömüldü 24 saat sonra sağ bulundu 11 aylık bebek diri diri gömüldü! 24 saat sonra sağ bulundu
Ortaklık cinayetle bitti 20 bıçak darbesine “Bir anlık sinir“ dedi Ortaklık cinayetle bitti! 20 bıçak darbesine "Bir anlık sinir" dedi
Eğlence mekanına silahlı saldırı Gencecik adamı hayattan kopardılar Eğlence mekanına silahlı saldırı! Gencecik adamı hayattan kopardılar
Akaryakıtta çifte indirim müjdesi Akaryakıtta çifte indirim müjdesi
Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:41
Erdoğan, Ursula von der Leyen’i böyle karşıladı: Maşallah, how are you
Erdoğan, Ursula von der Leyen'i böyle karşıladı: Maşallah, how are you?
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
10:55
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 12:56:37. #.0.2#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Ergönül iklim krizinin yaşanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android