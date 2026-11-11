Prof. Dr. Ergönül iklim krizinin yaşanan bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, enfeksiyon hastalıklarından göçe, gıda güvenliğinden toplumsal eşitsizliklere kadar pek çok alanı etkileyen küresel bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü söyledi. Prof. Dr. Ergönül, "İklim krizi artık bir öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu" dedi.

KUISCID Direktörü Prof. Dr. Önder Ergönül, COP 31 bünyesinde gerçekleştirdiği 'İklim Krizi ve Halk Sağlığı Yanıtı' başlıklı konuşmasında, iklim değişikliğinin ekosistemler ve insan sağlığı üzerindeki giderek derinleşen etkilerini değerlendirdi. "Artık akademik bir varsayım değil, sonuçlarını yaşıyoruz" sözleriyle iklim krizinin günümüzdeki etkilerine dikkat çeken Ergönül, artan sıcaklıkların, kuraklığın, sellerin, orman yangınlarının ve değişen yağış düzenlerinin halk sağlığı açısından ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi.

İklim krizinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerine de değinen Ergönül, sıcaklık ve nem koşullarındaki değişimlerin kene ve sivrisinek gibi hastalık taşıyıcılarının yaşam alanlarını etkileyebildiğini belirtti. Ergönül'ün paylaştığı bilgilere göre bilimsel projeksiyonlar, 2050 yılına kadar bazı taşıyıcı türlerin yeni coğrafyalarda yaşamaya elverişli koşullar bulabileceğine işaret ediyor. Bu kapsamda KUISCID'in California Üniversitesi Los Angeles (UCLA) iş birliğiyle geliştirdiği Ekolojik Araştırma Ağı, hayvanlar, hastalık taşıyıcıları ve çevresel değişimler arasındaki ilişkileri inceleyerek zoonotik hastalık risklerinin erken dönemde belirlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Yürütülen çalışmalar, iklim değişikliğinin enfeksiyon hastalıkları üzerindeki etkilerinin bilimsel verilerle izlenmesi ve olası halk sağlığı tehditlerine karşı hazırlık kapasitesinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor.

'HALK SAĞLIĞINA YÖNELİK TEHDİTLERİN HEPSİ BİRBİRİYLE BAĞLANTILI'

İklim krizinin diğer küresel sorunlardan bağımsız ele alınamayacağını vurgulayan Ergönül, "Halk sağlığına yönelik tehditlerin hepsi birbiriyle bağlantılı. İklim krizi, ekosistem kaybı, su ve gıda kıtlığı, ekonomik sorunlar, göç hareketleri ve sosyoekonomik eşitsizlikler birbirini etkileyen süreçler" dedi.

Gelecekteki halk sağlığı krizlerine karşı hazırlıklı olmanın önemine değinen Ergönül, bilimsel verilerin etkin kullanılması, yapay zeka destekli analizlerin geliştirilmesi, uluslararası araştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ve erken müdahale sistemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. İklim krizinin halk sağlığı üzerindeki etkileriyle mücadelede önleyici yaklaşımların önemine dikkat çeken Ergönül, "Ekolojik değişimlerin düzenli olarak izlenmesi, olası risklerin önceden belirlenmesi ve bilimsel iş birliklerinin güçlendirilmesi gelecekteki sağlık tehditlerine karşı hazırlık açısından kritik" diye konuştu.