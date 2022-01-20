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Prof. Dr. Erkekol: "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor" - Son Dakika

Prof. Dr. Erkekol: "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor"

20.01.2022 11:13

Prof. Dr. Erkekol: "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor" Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor ve böylelikle de bulaşıcılık artabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Erkekol: "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor"

ANKARA - Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor ve böylelikle de bulaşıcılık artabiliyor" dedi.

Medicana Ankara Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Ferda Öner Erkekol, son yılların en soğuk havalarının yaşandığı şu günlerde, korona virüs başta olmak diğer hastalıklara karşı da uyarılarda bulundu. Soğuk havaların virüslerin daha uzun süre stabil ve bulaştırıcı kalmasına yol açabildiğini belirten Prof. Dr. Erkekol, "Soğuk havanın viral üst solunum yolu enfeksiyonlarını arttırıcı bir etkisi var. Ama burada 'soğuk tek başına hastalık yapıyor' demek çok doğru bir şey değil. Buradaki ana faktör; hem virüsün dağılımı ile ilgili bir etkisi var soğuğun hem de bağışıklık sistemi üzerinde bir takım etkileri olabiliyor. Bir de soğuk ile birlikte günlük yaşam çevremizi değiştiriyoruz. Bütün bu faktörlerin birlikteliği ile birlikte üst solunum yolları enfeksiyonu soğukla birlikte daha kolay yayılabiliyor. Virüsün önemli bir etkisi var. Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor ve böylelikle de bulaşıcılık artabiliyor. Aynı zamanda bir miktar bağışıklık sistemi üzerinde de baskılayıcı bir etkisi olabiliyor. Burnumuz burada önemli bir faktör. Burnumuzun içerisini döşeyen dokunun mukus denilen bir yapısı var. Bu mukusu dışarıya doğru atan küçük kirpikçikleri mevcut. Soğuk havada mukusun yapısı siliyaların çalışması çok efektif olamıyor. Dolayısıyla immün sistemimizde (bağışıklık) bir miktar baskılanma olabiliyor. En büyük faktörlerden bir tanesi de soğuk hava ile birlikte yaşam şartlarımız değişiyor. Daha fazla iç ortamda zaman geçirmeye başlıyoruz. İnsanların birbirleri ile temas süreleri uzuyor. Birbiri ile daha yakın bir temasa karşılaşıyor. Yine iç ortamda bir takım kirleticilere sigara dumanı gibi. ya da yakıtlardan kaynaklanan bir takım iç ortam kirleticilerine maruz kalıyoruz. Dolayısıyla soğuk ile birlikte havalandırmanın da azalması virüslerle münasebetimizi iç ortamlarda arttırıyor. Bu da bulaşıcılığı ciddi oranda etkileyen bir şey" ifadelerini kullandı.

"Özellikle dışarıya çıktığımızda maskenin sık sık değiştirilmesi önemli"

Üst solunum enfeksiyonlarından korunma yolunun yine maske ve mesafeden geçtiğinin altını çizen Prof. Dr. Erkekol, yoğun kar yağışı ile birlikte ıslanan ve nemlenen maskelerin sık sık değiştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Viral üst solunum enfeksiyonlarında bizim en önemli koruyucu faktörümüz mesafeyi korumanın yanında efektif maske kullanımı. Dışarıya çıkarken daha önce hava yolumuzu sıcak tutmak için atkı kullanalım derdik. Şuan maske bu konuda ciddi bir rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda kar yağışı ile birlikte yoğun bir şekilde maskenin ıslanması ve nemlenmesi gibi faktörler karşılaşabiliyoruz. Bu durumda maskenin koruyuculuğu çok ciddi bir manada azalmakta. Özellikle dışarıya çıktığımızda maskenin sık sık değiştirilmesi önemli. Tabi burada aşılamanın önemine de bir vurgu yapmak isterim. Koruyucu tedbirler çok önemli, ama viral enfeksiyonlardan özellikle de Covid'den korunmak için aşılanmamın tam olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erkekol: Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor
Prof. Dr. Erkekol: Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor
Prof. Dr. Erkekol: Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor

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Koronavirüs, Ankara, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Erkekol: 'Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Prof. Dr. Erkekol: "Soğuk ve kuru hava virüsün inaktive olabilme süresini uzatıyor" - Son Dakika
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