Prof. Dr. Genç, Türkiye'de 65 yaş üstü Alzheimer sıklığının yüzde 5,5 olduğunu bildirdi - Son Dakika
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Prof. Dr. Genç, Türkiye'de 65 yaş üstü Alzheimer sıklığının yüzde 5,5 olduğunu bildirdi

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Prof. Dr. Genç, Türkiye\'de 65 yaş üstü Alzheimer sıklığının yüzde 5,5 olduğunu bildirdi
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Prof. Dr. Fatma Genç, unutkanlığın normal yaşlanma sayılmaması ve erken fark edilmesi gerektiğini bildirdi. Genç, Türkiye'de 65 yaş üstünde Alzheimer sıklığının yüzde 5,5 olduğunu, yaşam süresi uzadıkça arttığını aktardı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Fatma Genç, Alzheimer hastalığının erken dönemde fark edilmesinin önem taşıdığını ve unutkanlığın yaşlanmanın doğal sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini bildirdi.

Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Alzheimer hastalığına ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması ve değiştirilebilir risk faktörleriyle mücadelenin önem taşıdığını belirtti.

Türkiye'de 65 yaş üstü bireylerde Alzheimer hastalığının görülme sıklığının yüzde 5,5 olduğunu aktaran Genç, ortalama yaşam süresinin uzamasıyla hastalığın görülme sıklığının arttığına da dikkati çekti.

Özellikle unutkanlık ve bilişsel değişikliklerin yaşlanmanın doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Alzheimer hastalığı normal yaşlanma sürecinin bir parçası değildir. Aynı zamanda yalnızca bellek kaybından ibaret bir hastalık olarak da değerlendirilmemelidir. Hastalık konusunda toplumsal bilincin artırılması, belirtilerin erken dönemde fark edilmesi ve risk faktörlerinin azaltılmasına yönelik sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi büyük önem taşımaktadır."

Genç, Alzheimer'a ilişkin farkındalığın artırılmasının, bireylerin fiziksel ve bilişsel açıdan aktif bir yaşam sürdürmesinin, kronik hastalıkların kontrol altında tutmasının ve sosyal yaşamın desteklenmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
Antalya Eğitim ve Araştırma HastanesiFatma GençYaşlanmaTürkiyeSağlıkSon Dakika

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