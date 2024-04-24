Prof. Dr. İbrahim Şahin: Genç nüfusta, obezite ve diyabet hastalığı artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. İbrahim Şahin: Genç nüfusta, obezite ve diyabet hastalığı artıyor

Prof. Dr. İbrahim Şahin, obezitenin basite indirgenmeyecek kadar zor bir hastalık olduğunu belirterek, gençler arasında obezite ve diyabet hastalığının arttığına dikkat çekti. Türkiye'nin obezite sıralamasında Avrupa'da birinci olduğunu söyleyen Şahin, obezitenin yanlış beslenme, sağlıksız yaşam tarzı ve hareketsizlik gibi faktörlerden kaynaklandığını ifade etti. Şahin ayrıca, zayıflama iğneleri gibi tedavi yöntemlerinin doktor kontrolünde yapılması gerektiğini vurguladı.

24.04.2024 18:56
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Prof. Dr. İbrahim Şahin: "Genç nüfusta, obezite ve diyabet hastalığı artıyor"

Obezite, basit bir irade eksikliği değil

ANTALYA - TEMD Araştırma Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Şahin, obezitenin basite indirgenmeyecek kadar zor bir hastalık olduğuna işaret ederek, "Gençlerimiz şişmanlıyor, 15-20 yaş grubu arasında obezite ve diyabet hastalığı çok artıyor. O yaşlarda eskiden Tip 2 diyabet görmezdik, artık o yaşlarda görmeye başladık" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Araştırma Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Şahin, Antalya'da katıldığı 45. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi'nde obezite nedenlerini ve tedavi yöntemlerini aktardı. Obeziteyi tanımlayan Şahin, Türkiye'nin obezite sıralamasında Avrupa'da birinci olduğunu açıkladı.

Türkiye, obezite sıralamasında Avrupa'da birinci

Prof. Dr. İbrahim Şahin, şöyle konuştu: "Obezite, basit bir irade eksikliği değil. Obezite, yağ dokusunun normalden fazla olması, sağlığımızı etkileyecek kadar fazla olması ile karakterize olan bir hastalık. Çünkü, yağ dokusu arttığında bununla ilgili birçok hastalık artıyor. Bunun sonucunda, bizim hem yaşam süremizi kısıtlıyor, hem birçok hastalığa neden oluyor. Sağlıksız, yanlış beslendiğimiz için artıyor, ayrıca bunu bir hastalık olarak görmeyip basite almamız nedeniyle oluyor. Psikolojik, metabolik, hormonal, bazı ilaçlara bağlı farklı nedenleri de var. Türkiye'nin, obezite sıralamasında neden Avrupa'da birinci olduğuna gelecek olursak, şehirleşmenin artması, sağlıksız beslenme daha önemli rol oynuyor, dünyada ekmek tüketiminde en yüksek ülkelerden bir tanesiyiz. Sebze tüketimimiz az, spor açısından herhangi bir düzenli egzersiz yapma alışkanlığımız çok az. Bu da bizi Avrupa'da birinci hale getiriyor."

"Gençlerimiz şişmanlıyor"

Prof. Dr. İbrahim Şahin, genç nüfusta da obezitenin artışına vurgu yaparak, tedavi yöntemlerini anlattı. Şahin, "Gençlerimiz şişmanlıyor, 15-20 yaş grubu arasında obezite ve diyabet hastalığı çok artıyor. O yaşlarda eskiden Tip 2 diyabet görmezdik, artık o yaşlarda görmeye başladık. Altta yatan bir nedeni var mı, sadece yanlış beslenmeden mi kaynaklanıyor. Bunun değerlendirilmesi lazım. Önce tespit etmek gerekiyor. Çözümü çok faktörlü; beslenme açısından diyetisyene başvurmak gerekiyor, profesyonel hoca kontrolünde mutlaka spor yapılmalı, gerekirse ilaç tedavisinin endokrin kontrolünde olması lazım" dedi.

Zayıflama iğnesi, doktor kontrolünde yapılmalı

Birçok mecrada tanıtımı yapılan zayıflama iğneleri hakkında da değerlendirmede bulunan Prof. Dr. İbrahim Şahin, tüm tedavi yöntemlerinin doktor kontrolü altında uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Şahin, "Son birkaç yıldır, yeni ilaç isimleri duyuyoruz. Zayıflama iğneleri diye de geçiyor. Bunları kullanmadan önce belirli koşullar var, örneğin pankreas bezine bakılması gerekiyor. Safra taşı gibi bazı durumların kontrol altında olması lazım. Endokrin olarak, öncelikle bu ilacı kullanıp kullanmayacağının değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü faydadan çok zarar verir. Yine son yıllarda cerrahi tedaviler var. Bunların birçoğu bakanlık ve sağlık otoriterleri tarafından kabul edildi. Uygun kişiye uygun zamanda yapılırsa, sonrasında da takipleri iyi yapılırsa uygulanabilir" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İbrahim Şahin, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. İbrahim Şahin: Genç nüfusta, obezite ve diyabet hastalığı artıyor - Son Dakika

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