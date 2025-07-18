Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir - Son Dakika
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Sağlık

Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir

Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
18.07.2025 11:37
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Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların beyin kanaması riskini artırdığına dikkat çekti. Şen, "Aşırı sıcaklara maruz kaldığınızda beyin, buna hemen tepki olarak onu dengelemeye çalışır. Kalp hızı artar ve eğer yaşlıysanız, damar duvarınız zayıfsa, idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, tansiyon hastasıysanız bu durumlar beyinde kanamaya yol açar" dedi.

Adana'da sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Son günlerde 40 dereceyi aşan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar serinlemek için gölge ve kapalı alanlara yöneliyor. Uzmanlar ise, özellikle uzun süre güneş altında kalmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sıcak havalarda şapka takmadan yürümek veya çalışmak beyin kanamasına neden olabiliyor.

Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir

AŞIRI SICAKLAR BEYİN KANAMASINA YOL AÇABİLİR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, aşırı sıcakların insan sağlığı üzerinde ciddi etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, "Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir. Ancak bu sıcaklar herkeste beyin kanamasına yol açmaz" dedi.

"BEYİN TEPKİ OLARAK BUNU DENGELEMEYE ÇALIŞIR"

Orhan Şen sözlerinin devamında, "Aşırı sıcaklarda beynin tansiyondaki oynamalara karşı kendisini koruduğu oto regülasyon sistemi var. Sıcak havalarda damarlarda aşırı bir genişleme, bunun sonucu olarak da tansiyonda düşme olur. Tansiyon düşmesi ise beyne veya diğer organlara giden kan miktarlarında azalmaya yol açar. Beyin de buna hemen tepki olarak onu dengelemeye çalışır. Kalp hızı artar ve eğer yaşlıysanız, damar duvarınız zayıfsa, idrar söktürücü ilaç kullanıyorsanız, tansiyon hastasıysanız bu durumlar beyinde kanamaya yol açar" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir
Prof. Dr. Orhan Şen

"YETERLİ SIVI ALMAYINCA KANDA KOYULAŞMA OLUYOR"

Tansiyon hastaları ve idrar söktürücü ilaç kullananların daha dikkatli olması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Şen, "Aşırı sıcaklarda beraberinde terlemede fazla olduğu için vücut sıvı kaybediyor. Yeteri kadar sıvıyı vücuda almadığınızda ise kanda koyulaşma, yoğunlaşma oluyor. Bu yoğunlukta beyin ve kalp damarlarında tıkanıklığa yol açarak felçlik yapar ya da kalp, fazla efor harcayarak tansiyon hastalığı olarak kendisini gösterebilir. Tansiyon hastasıysanız, idrar söktürücü ilaçlar alıyorsanız muhakkak dikkatli olmanız gerekiyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir

"SICAK SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN, GÜNEŞTEN KORUNUN"

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle yaşlılar, tansiyon hastaları ve ağır işlerde çalışanların sıcak saatlerde dışarı çıkmamalarını, bol sıvı tüketmelerini ve güneşten korunmalarını önerdi.

Hava Durumu, Orhan Şen, Tansiyon, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Prof. Dr. Orhan Şen: Aşırı sıcaklar beyin kanamasına yol açabilir - Son Dakika

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